КБ “ЛУЧ” достроково передало армії партію високоточних ракет “Вільха”

09:40 27.03.2020   Украина

25 березня Державне підприємство КБ “ЛУЧ”, що входить до складу Укроборонпрому, відвантажило Збройним Силам України 28 одиниць виробів “Вільха”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на пресслужбу концерну ДК “Укроборонпром”.

“Вільха” – це високоточний 300-мм реактивний боєприпас, який перебуває на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ. Передача ракет, виготовлених в рамках державного контракту, відбулася достроково.

Генеральний конструктор та генеральний директор “Луча” Олега Коростельов підкреслив, що конструкторське бюро під час карантину працює на повну потужність, хоча близько 300 працівників підприємства відправили у відпустки або на дистанційну роботу:

“У виробництві ракет “Вільха” беруть участь близька 20 підприємств Укроборонпрому, скрізь діє особливий режим роботи, і попри це, вдалося виготовити і відвантажити продукцію військовим достроково”.

За словами заступника генерального директора Укроборонпрому з авіа- та ракетобудування Руслана Коржа, “уже остаточно сформовано науково-технічний і виробничий потенціал підприємств Концерну по серійному виробництву боєприпасів «Вільха», їх подальшої модернізації і розробки на їх базі перспективних високоточних засобів ураження. Це дозволить в тому числі створити конкуренцію в цьому класі озброєння на світових ринках зброї”.



Ще на цю тему:

19:21 26.03.2020
КБ “ЛУЧ” достроково передав партію ракет “Вільха” до ЗСУ
14:20 25.03.2020
До бойових підрозділів ЗСУ почали надходити вітчизняні бронеавтомобілі “Новатор” з ПТРК / Фото
17:00 23.03.2020
Український бронеавтомобіль “Камрат” буде мати унікальний для свого класу рівень захисту / Фото
11:40 23.03.2020
Україна продала Туреччині три РЛС вартістю понад 11 мільйонів доларів
11:15 20.03.2020
Україна поставила Грузії кулемети для Мі-24
09:30 20.03.2020
Україна поставила до Туреччини РЛС Mars-L та П-180У
08:45 16.03.2020
Українські Bayraktar TB2 розпочали польоти
10:20 11.03.2020
В Україні планують організувати виробництво турецьких ударних безпілотників
11:20 05.03.2020
Київський бронетанковий передав до армії модернізовані Т-72 / Відео
08:01 02.03.2020
Пентагон уклав контракт на виробництво ПТРК "Джавелін" для 16 країн
09:40 26.02.2020
Понад 100 авіаційних комплексів “Фурія” поставлено українським силовим структурам / Відео
17:21 25.02.2020
Секретар РНБО: Наша ракетна програма найближчим часом буде відроджена
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:00 27.03.2020
Одну из крупнейших гостиниц Тбилиси превратят в карантинную зону
10:00 27.03.2020
Абхазия планирует создать единое турпространство с Россией
09:20 25.03.2020
ЮВО: Российские снайперы проходят курс спецподготовки в горах Абхазии
11:41 24.03.2020
С сегодняшнего дня в Грузии прекращено междугороднее передвижение на автобусах, микроавтобусах и поездах
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
08:45 24.03.2020
У Брюсселі звинуватили Додона у брехні, спрямованій проти ЄС
Всі новини країни
Россия Россия
11:20 27.03.2020
Резервы ЦБ РФ рухнули рекордно с 2008 года
09:00 27.03.2020
У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель
08:00 27.03.2020
Два теплохода столкнулись в порту Ростова-на-Дону
19:41 26.03.2020
Британці задіяли 9 кораблів для супроводу кораблів ВМФ РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
10:40 27.03.2020
Президент Турции призвал участников G20 к экстренным мерам на фоне пандемии коронавируса
20:00 25.03.2020
Туреччина завершила розслідування вбивства Хашоггі - Інтерпол шукатиме 20 осіб
18:00 25.03.2020
Турция построит для Индии пять кораблей обеспечения
16:45 24.03.2020
У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500
Всі новини країни
Украина Украина
10:20 27.03.2020
Маріупольський порт очікує заходу 13 суден після поліпшення погоди
09:40 27.03.2020
КБ “ЛУЧ” достроково передало армії партію високоточних ракет “Вільха”
09:20 27.03.2020
РФ продовжує незаконний видобуток на вкрадених в України морських родовищах під прикриттям кораблів ЧФ / Відео
08:40 27.03.2020
Подводная лодка Черноморского флота оккупантов отрабатывает учебно-боевые задачи
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд