КБ “ЛУЧ” достроково передало армії партію високоточних ракет “Вільха”
|09:40 27.03.2020
|Украина
25 березня Державне підприємство КБ “ЛУЧ”, що входить до складу Укроборонпрому, відвантажило Збройним Силам України 28 одиниць виробів “Вільха”.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на пресслужбу концерну ДК “Укроборонпром”.
“Вільха” – це високоточний 300-мм реактивний боєприпас, який перебуває на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ. Передача ракет, виготовлених в рамках державного контракту, відбулася достроково.
Генеральний конструктор та генеральний директор “Луча” Олега Коростельов підкреслив, що конструкторське бюро під час карантину працює на повну потужність, хоча близько 300 працівників підприємства відправили у відпустки або на дистанційну роботу:
“У виробництві ракет “Вільха” беруть участь близька 20 підприємств Укроборонпрому, скрізь діє особливий режим роботи, і попри це, вдалося виготовити і відвантажити продукцію військовим достроково”.
За словами заступника генерального директора Укроборонпрому з авіа- та ракетобудування Руслана Коржа, “уже остаточно сформовано науково-технічний і виробничий потенціал підприємств Концерну по серійному виробництву боєприпасів «Вільха», їх подальшої модернізації і розробки на їх базі перспективних високоточних засобів ураження. Це дозволить в тому числі створити конкуренцію в цьому класі озброєння на світових ринках зброї”.
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