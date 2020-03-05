25 березня Державне підприємство КБ “ЛУЧ”, що входить до складу Укроборонпрому, відвантажило Збройним Силам України 28 одиниць виробів “Вільха”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на пресслужбу концерну ДК “Укроборонпром”.

“Вільха” – це високоточний 300-мм реактивний боєприпас, який перебуває на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ. Передача ракет, виготовлених в рамках державного контракту, відбулася достроково.

Генеральний конструктор та генеральний директор “Луча” Олега Коростельов підкреслив, що конструкторське бюро під час карантину працює на повну потужність, хоча близько 300 працівників підприємства відправили у відпустки або на дистанційну роботу:

“У виробництві ракет “Вільха” беруть участь близька 20 підприємств Укроборонпрому, скрізь діє особливий режим роботи, і попри це, вдалося виготовити і відвантажити продукцію військовим достроково”.

За словами заступника генерального директора Укроборонпрому з авіа- та ракетобудування Руслана Коржа, “уже остаточно сформовано науково-технічний і виробничий потенціал підприємств Концерну по серійному виробництву боєприпасів «Вільха», їх подальшої модернізації і розробки на їх базі перспективних високоточних засобів ураження. Це дозволить в тому числі створити конкуренцію в цьому класі озброєння на світових ринках зброї”.