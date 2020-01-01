РФ продовжує незаконний видобуток на вкрадених в України морських родовищах під прикриттям кораблів ЧФ / Відео

09:20 27.03.2020   Крым

Росія під прикриттям кораблів Чорноморського флоту РФ продовжує незаконний видобуток вуглеводнів в Чорному морі на газоконденсатних родовищах у виключній (морській) економічній зоні України за допомогою самопідйомних плавучих бурових установок, вкрадених у держпідприємства «Чорноморнафтогаз» під час окупації Криму.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише Центр журналістських розслідувань.

Як зазначається, під час планового патрулювання та здійснення контролю за дотриманням законодавства України в прилеглій та виключній (морській) економічній зоні тактична група кораблів Морської охорони Держприкордонслужби за підтримки прикордонної авіації обстежила, в тому числі, райони газоконденсатних родовищ.

«В Одеському родовищі виявлено та розпізнано самопідйомні плавучі бурові установки (СПБУ) «Україна», перейменована окупаційною владою анексованого Криму у «Крим-1», та СПБУ «Таврида». На обох бурових установках наявні ознаки продовження промислової діяльності, підняті прапори країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

З наближенням до родовища на 5 морських миль спостережна вахта кораблів Морської охорони розпізнала ракетний катер Чорноморського флоту («Ивановец» – ред.), який патрулював поряд.

«На запит корабля Морської охорони про мету перебування військового корабля РФ у виключній (морській) економічній зоні України, той заявив, що здійснює в даному районі охорону економічної діяльності Російської Федерації та повідомив про обмеження щодо наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі», – розповіли у Держприкордонслужбі.

Морська охорона продовжує фіксацію та збір інформації щодо здійснення незаконної економічної діяльності РФ у виключній (морській) економічній зоні України під прикриттям корабельно-катерного складу ЧФ РФ.

«Зауважимо, що матеріали, зібрані Морською охороною Держприкордонслужби в період з 2014 року вже покладено у доказову базу справи для розгляду третейським судом в Гаазі, яким визнано, що Росія незаконно експропріювала активи НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств», – наголосили у відомстві.

Як повідомлялось, Росія з часу окупації Криму в 2014 році незаконно видобула на захоплених у України родовищах на морському шельфі понад 10 млрд кубометрів газу. При цьому через міжнародні санкції відбувається падіння видобутку, оскільки РФ не може обслуговувати захоплене у України обладнання.



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