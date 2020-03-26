У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель
|09:00 27.03.2020
|Россия
Двигатель российского пассажирского самолета загорелся в аэропорту перед взлетом.
Об этом в четверг, 26 марта, сообщил информированный источник российского издания, передает ghall.com.
По его данным, инцидент произошел в авиагавани Сургута с воздушным судном ATR-72, готовившемся к вылету в Ханты-Мансийск.
«Командир, запустив двигатели, сообщил о возгорании правой силовой установки», — пояснил собеседник агентства.
Известно, что на борту самолета находились 12 пассажиров. Экипажу удалось справиться с огнем без привлечения экстренных служб. Согласно предварительной информации, в результате произошедшего никто из членов летного состава и пассажиров не пострадал.
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