Подводная лодка Черноморского флота оккупантов отрабатывает учебно-боевые задачи
|08:40 27.03.2020
|Крым
Подводная лодка Черноморского флота «Колпино» продолжает выполнение поставленных задач в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.
В настоящее время экипаж подводной лодки находится в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря, где отрабатывает различные учебно-боевые задачи, как в надводном, так и в подводном положении, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Личный состав дизель-электрической субмарины проводит внутрикорабельные учения по управлению кораблём и оттачиванию до автоматизма алгоритма действий по погружению на различные глубины от перископной до рабочей различными способами - как в дрейфе, так и на ходу.
Также подводники отрабатывают порядок действий по управлению лодкой при всплытии в надводное положение.
Ранее в рамках учения экипаж подводной лодки (ПЛ) «Колино» нанес условный ракетный удар по корабельной группировке условного противника.
После возвращения в пункт постоянной дислокации командование флота проведет анализ и оценку действий экипажа.
Ще на цю тему:
В Черном море все еще ищут упавший истребитель
Ракетний катер РФ вторгся до морської зони України
Экипажи вертолетов Черноморского флота отработали взлет и посадку на фрегат в Средиземном море
Оккупанты отправили фрегат следить за кораблями НАТО в Черном море
Разведчики ЧФ России проводят учения в оккупированном Крыму
Ракетный полк Черноморского флота РФ оборонял важные объекты от авиации условного противника
В Крыму снова агитируют служить в российской армии по контракту
Оккупанты проводят ротацию плавучих мастерских в Средиземном море
В Крыму завершилось учение с подразделениями соединения береговой обороны оккупантов