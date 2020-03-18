Подводная лодка Черноморского флота «Колпино» продолжает выполнение поставленных задач в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.

В настоящее время экипаж подводной лодки находится в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря, где отрабатывает различные учебно-боевые задачи, как в надводном, так и в подводном положении, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Личный состав дизель-электрической субмарины проводит внутрикорабельные учения по управлению кораблём и оттачиванию до автоматизма алгоритма действий по погружению на различные глубины от перископной до рабочей различными способами - как в дрейфе, так и на ходу.

Также подводники отрабатывают порядок действий по управлению лодкой при всплытии в надводное положение.

Ранее в рамках учения экипаж подводной лодки (ПЛ) «Колино» нанес условный ракетный удар по корабельной группировке условного противника.

После возвращения в пункт постоянной дислокации командование флота проведет анализ и оценку действий экипажа.