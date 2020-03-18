Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил в СИЗО-5 фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева, несмотря на решение ФСИН России об ограничении свиданий из-за коронавируса.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», пишет Крым.Реалии.

По словам Малышевского, посетителям перед встречей измеряют температуру и спрашивают, какие страны накануне посещали.

«Со слов начальника, с которым побеседовал перед встречами, в СИЗО-5 подготовились к карантинному режиму, сейчас принимают соответствующие комиссии. Встречи мои состоялись без ограничения времени, ребят по очереди забирали с прогулки. Они молодцы, держатся стойко, ограничены в информации, так что поделился новостями, многие из которых, к сожалению, далеко не оптимистичны», – цитирует слова Малышевского «Крымская солидарность».

По словам консула, крымчане ожидают, что родственники или друзья выпишут им что-то из периодики, потому что по телевизору показывают только российские федеральные каналы.

Наши новые запросы на предоставление встреч консулов отправятся в ЮОВС. Надеемся, что ужесточение карантина удастся избежать и мы будем навещать всех, как и раньше», – прокомментировал Малышевский.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону (Россия) 29 января начал рассмотрение дела фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» ​Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по существу.

В декабре 2019 года суд в России продлил на полгода арест фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» – до 13 июня 2020 года.

В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ России в Симферополе увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

ФСБ России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».​