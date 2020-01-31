Два теплохода столкнулись в порту Ростова-на-Дону
|08:00 27.03.2020
|Россия
Следователи проводят проверку по факту столкновения теплохода "Дельта" и теплохода "Балт-Флот-14" в порту Ростова-на-Дону в ночь на четверг, 26 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте, пишет Интерфакс.
"Проводится доследственная проверка по факту навала 26 марта 2020 года в 01:04 мск теплохода "Дельта" на теплоход "Балт-Флот-14". По предварительным данным, навал судна произошел при маневрировании по отходу от причала. В результате происшествия т/х "Балт-Флот-14" получил незначительные повреждения, розлива нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате инцидента нет. Причины произошедшего устанавливаются.
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