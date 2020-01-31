Следователи проводят проверку по факту столкновения теплохода "Дельта" и теплохода "Балт-Флот-14" в порту Ростова-на-Дону в ночь на четверг, 26 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте, пишет Интерфакс.

"Проводится доследственная проверка по факту навала 26 марта 2020 года в 01:04 мск теплохода "Дельта" на теплоход "Балт-Флот-14". По предварительным данным, навал судна произошел при маневрировании по отходу от причала. В результате происшествия т/х "Балт-Флот-14" получил незначительные повреждения, розлива нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причины произошедшего устанавливаются.