Для реалізації Плану гуманітарного реагування з подолання пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні від ООН необхідно 165 мільйонів доларів.

«Поки уряд України мобілізує власні ресурси, у представленому сьогодні Плані гуманітарного реагування 2020 року з подолання COVID-19 в Україні зазначено необхідність залучити 165 мільйонів доларів США на підтримку реагування протягом наступних дев’яти місяців. У плані враховуються як наслідки епідемії для здоров’я населення, так і її значний опосередкований вплив на добробут людей і громад, який стосується не лише розповсюдження захворювання, але й охоплює різні сфери життя: від освіти, засобів до існування, психічного здоров’я людей до можливості реалізації основних прав людини», – повідомили у представництві ООН, передає Радіо Свобода.

В ООН висловлюють занепокоєність, що схід України, «виснажений протягом шести років збройного конфлікту, з послабленою системою охорони здоров’я та значною часткою літніх людей, може стикнутися з особливими складнощами щодо подолання спалаху COVID-19».

«Значна частка літніх людей у постраждалих унаслідок конфлікту районах – близько 36 % – ще більше підвищує вразливість до коронавірусної інфекції COVID-19», – заявили у представництві.

На сьогодні в Україні підтверджено 156 випадків COVID-19​, 5 людей померли, одна людина одужала.