Коронавірус на Херсонщині: пацієнтка в лікарні, на в’їзді в Генічеськ встановили блокпости

20:01 26.03.2020   Украина

У Херсонській області виявлений перший лабораторно встановлений випадок захворювання на коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, підтвердивши цю інформацію під час брифінгу, який пройшов в ОДА 26 березня, передає День.

За інформацією директора департаменту здоров'я Херсонської ОДА, пацієнтка у задовільному стані, перебуває в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ. Родина пацієнтки знаходиться на самоізоляції, також під наглядом лікарів.

В коментарях голова ОДА додав, що експрес-тест саме цієї пацієнтки був негативним.

Відомо, що пацієнтка – з міста Генічеськ, що на півдні області. Вона нещодавно повернулася з відпочинку з Об’єднаних Арабських Еміратів.

У Генічеській РДА повідомляють, що на в’їзді в місто встановлюють блокпости, дезінфікують приміщення, зупинки громадського транспорту.

Загалом на Херсонщині є 16 підозр на коронавірус, повідомив Гусєв під час брифінгу. 1 підозра виявилась позитивною, 13 – негативних, ще 2 досліджуються.

За словами Гусєва, Єдиний антикризовий штаб області отримує благодійну допомогу, окремо отримують допомогу інфекційна лікарня і базові медичні заклади. Є потреба у засобах індивідуального захисту медиків.

За інформацією Короленка, в області достатньо експрес-тестів на виявлення COVID-19. Також незабаром найближчими днями на Херсонщині обіцяють проводити і тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції.



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