Британці задіяли 9 кораблів для супроводу кораблів ВМФ РФ
|19:41 26.03.2020
|Россия
Британський флот повідомив про те, що протягом минулого тижня моніторив безпрецедентну активність кораблів ВМФ РФ в Північному морі і Ла-Манші.
Про це пише британське видання The Daily Mail, передає Український мілітарний портал.
Всього для моніторингу семи російських кораблів було залучено дев’ять кораблів королівського флоту. Мова йде про чотири фрегати класу Type 23 – HMS Kent, HMS Sutherland, HMS Argyll та HMS Richmond.
Також до супроводу російських «гостей» були задіяні прибережні патрульні кораблі класу River – HMS Tyne і HMS Mersey. Участь в супроводі кораблів ВМФ РФ брали два танкери-заправники – RFA Tideforce і RFA Tidespring – та гідрографічне судно HMS Echo. Були задіяні гелікоптери Merlin та Wildcat 814 і 815 ескадрилій військово-морської авіації.
За даними британського флоту дане угрупування супроводжувало 3 корвети проекту 20380, 2 фрегати проекту 11356 і 2 великих десантних судна проекту 775.
При цьому, якщо корвети проекту 20380 (4 одиниці) входять до складу Балтійського флоту РФ, то фрегати проекту 11356 знаходяться на озброєнні Чорноморського флоту РФ.
Окремо винищувачі Eurofighter Typhoon британських ВПС втретє за тиждень піднімалися для перехоплення і супроводу російських літаків. Мова йде про літаки Ту-142 і Ту-95.
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