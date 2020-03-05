КБ “ЛУЧ” достроково передав партію ракет “Вільха” до ЗСУ

19:21 26.03.2020   Украина

Державне підприємство “Державне Київське КБ “ЛУЧ”, зі складу ДК “Укроборонпром”, достроково передало партію ракет “Вільха” для Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба ДК “Укроборонпром”, передає Український мілітарний портал.

Партія складалась з 28 одиниць виробів “Вільха”, які серійно виготовляються на підприємстві.

Окрім КБ “ЛУЧ” у виробництві ракет “Вільха” беруть участь близька 20 підприємств Державного концерну “Укроборонпром”.

Також підприємство продовжує працювати над модернізацією ракетної системи “Вільха-М, яка розроблена у тісній співпраці кластеру високоточної зброї та боєприпасів “Укроборонпрому”.

“Роботи ведуться над покращенням дальності та потужності виробів. Зараз випробування комплексу перебувають на фінальній стадії і ми плануємо налагодити їх серійне виробництво до кінця цього року”, – повідомив генеральний конструктор та генеральний директор ДП “ДЕРЖККБ “ЛУЧ” Олег Петрович Коростельов.

“Вільха” – це високоточні 300мм реактивні боєприпаси, які перебувають на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ. Цей засіб є основою могутності системи вогневого ураження українських артилеристів і стримуючим фактором у вогневому протистоянні з противником.



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