В оккупированном Крыму вручают предостережения крымским татарам о недопустимости проведения акций
|19:01 26.03.2020
|Крым
В Нижнегорском районе Крыма российская полиция вручает предостережения крымским татарам о недопустимости участи в несанкционированных акциях в период с 1 по 5 мая 2020 года.
Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», подобные документы были вручены уже десятерым крымским татарам, среди которых двое – активисты «Крымской солидарности», а также три участника одиночных пикетов в Крыму и в Москве.
Сообщается, что процедура сопровождалась ведением видеосъемки сотрудниками полиции. Документ зачитывался работником прокуратуры.
6 декабря 2019 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции – 3 мая.
Чубаров также не исключает возможности того, что Кремль пытается запугать крымских татар накануне «марша на Крым».
Накануне в Министерстве иностранных дел России назвали «провокацией», анонсируемую руководством Меджлиса крымских татар акцию – «марш на Крым».
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