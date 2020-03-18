В Нижнегорском районе Крыма российская полиция вручает предостережения крымским татарам о недопустимости участи в несанкционированных акциях в период с 1 по 5 мая 2020 года.

Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», подобные документы были вручены уже десятерым крымским татарам, среди которых двое – активисты «Крымской солидарности», а также три участника одиночных пикетов в Крыму и в Москве.

Сообщается, что процедура сопровождалась ведением видеосъемки сотрудниками полиции. Документ зачитывался работником прокуратуры.

6 декабря 2019 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции – 3 мая.

Чубаров также не исключает возможности того, что Кремль пытается запугать крымских татар накануне «марша на Крым».

Накануне в Министерстве иностранных дел России назвали «провокацией», анонсируемую руководством Меджлиса крымских татар акцию – «марш на Крым».