Орбан приїде до України і зустрінеться з Зеленським після пандемії коронавірусу – МЗС
|18:41 26.03.2020
|Украина
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на запрошення завітає до України і зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським. Дати візиту будуть узгоджені, "коли пандемія коронавірусу мине".
Про це домовились Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з угорським колегою Петером Сіярто на переговорах по відеозв’язку, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.
"Я радий отримати від мого колеги Петера Сіярто підтвердження, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв наше запрошення і завітає до України. Ми з нетерпінням чекаємо на його візит. Ми домовилися, що коли пандемія коронавірусу мине, ми зможемо разом з угорською стороною швидко узгодити дату візиту", - заявив Кулеба.
Повідомляється, що міністри домовилися найближчим часом фіналізувати угоди, підписання яких очікується під час зустрічі лідерів держав, Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Нагадаємо, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорської Республіки Петер Сіярто після зустрічі з Дмитром Кулебою у лютому заявив, що успішне засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, що відбудеться у березні, відкриє двері для можливої зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Президентом України Володимиром Зеленським навесні.
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