Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус

17:41 26.03.2020   Болгария

26 березня Національні збори Болгарії проголосували за те, щоб призупинити регулярні засідання і скликати їх тільки для прийняття законодавства, пов'язаного з надзвичайним станом або іншими терміновими поправками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Sofia Globe.

За призупинення роботи парламенту було  115 голосів, проти – 65, причому опозиційна Болгарська соціалістична партія була єдиною групою, яка виступила проти призупинення засідань.

Цей крок був запропонований спікером Національних Зборів Цвєтою Караянчевою з керівної партії ГЕРБ прем'єр-міністра Бойко Борисова.

"COVID - 19 не обирає за партійним, соціальним, релігійним чи етнічним походженням. Не можна, щоб вся країна перебувала під карантином, який стає все більш жорстким, в той час як самі порушуємо всі правила соціальної дистанції", - сказала Караянчева.

"Ми прийняли найважливіші закони, щоб допомогти країні якнайшвидше подолати кризу. Тепер прийшов час також підкоритися цим законам, тепер прийшов час позбутися ілюзій і перш за все ілюзії винятковості. І ми не можемо стати розповсюджувачами цієї зарази", - сказала вона.

Лідер болгарських соціалістів Корнелія Нінова, виступаючи проти голосування, заявила, що воно рівносильно призупиненню дії парламентської республіки і Конституції. "Диктатура набуває чинності завтра", - сказала вона.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев частково наклав вето на закон про надзвичайний стан, введення якого було запропоновано для боротьби з коронавірусом.



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