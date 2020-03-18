В акватории Черного моря продолжаются поиски истребителя Су-27, предположительно потерпевшего крушение, и его летчика .

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России, передают Примечания.

В ведомстве отметили, что информация о сигнале радиомаяка от летчика из местонахождения аварийно-спасательного буя не подтвердилась. Поиски продолжаются на площади 350 квадратных миль.

В операции принимают участие 11 кораблей и судов Черноморского флота РФ, пограничные службы ФСБ и гражданские суда. Кроме того, с четырех вертолетов, а также с помощью беспилотников осуществляется разведка с воздуха. Поиски осложняются ветром с порывами до 17 километров в час и четырехбальным морским штормом.

Напомним, накануне вечером стало известно о пропаже с радаров истребителя Су-27, который летел над Черным морем вблизи Феодосии.

В Минобороны РФ предположили крушение самолета.

Рано утром 26 марта была получена информация, что в районе ответственности спасательного подцентра Севастополь Росморречфлота зафиксирован сигнал радиобуя, который мог исходить с резиновой лодки с выжившим пилотом.