У Сімферополі російські окупанти присвоїли назви 29 вулицям міста.

Як пишуть "Крим.Реалії", таке рішення ухвалила підконтрольна Кремлю "міська рада".

Так, у кримській столиці з'явилися вулиці на честь колишнього мера Москви Юрія Лужкова, вбитого ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, вбитого посла Росії в Туреччині Андрія Карлова, колишнього постпреда Росії при ООН Віталія Чуркіна, покійного ректора Таврійського національного університету імені в. І. Вернадського Миколи Багрова, майстрині художньої вишивки Віри Роїк.

Крім того, в місті з'явилися вулиці з іменами російського вченого Миколи Данилевського, російського письменника Костянтина Симонова, засновника "руської общини Криму" Володимира Терехова, а також з'явився проспект російського полководця Олександра Суворова.

Ще одна вулиця отримала назву на честь так званого "полку кримського ополчення", яке також відоме як "самооборона Криму" та активно брала участь в окупації Криму Росією в 2014 році.

Як повідомлялося раніше, у підконтрольному росіянам кримському дитячому таборі "Артек" незважаючи на пандемію коронавірусу, влаштували масштабний дитячий концерт.



