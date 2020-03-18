Окупанти назвали нові вулиці Сімферополя на честь Захарченка, Лужкова та "кримської самооборони"
|16:21 26.03.2020
|Крым
У Сімферополі російські окупанти присвоїли назви 29 вулицям міста.
Як пишуть "Крим.Реалії", таке рішення ухвалила підконтрольна Кремлю "міська рада".
Так, у кримській столиці з'явилися вулиці на честь колишнього мера Москви Юрія Лужкова, вбитого ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, вбитого посла Росії в Туреччині Андрія Карлова, колишнього постпреда Росії при ООН Віталія Чуркіна, покійного ректора Таврійського національного університету імені в. І. Вернадського Миколи Багрова, майстрині художньої вишивки Віри Роїк.
Крім того, в місті з'явилися вулиці з іменами російського вченого Миколи Данилевського, російського письменника Костянтина Симонова, засновника "руської общини Криму" Володимира Терехова, а також з'явився проспект російського полководця Олександра Суворова.
Ще одна вулиця отримала назву на честь так званого "полку кримського ополчення", яке також відоме як "самооборона Криму" та активно брала участь в окупації Криму Росією в 2014 році.
Як повідомлялося раніше, у підконтрольному росіянам кримському дитячому таборі "Артек" незважаючи на пандемію коронавірусу, влаштували масштабний дитячий концерт.
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