"В окупованому Криму почнуть примусово вилучати земельні ділянки у їх власників" - Бабін
|16:01 26.03.2020
|Крым
Експерт Кримськотатарського Ресурсного Центру Борис Бабін в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив, що в окупованому Криму можуть почати конфісковувати або примусово вилучати земельні ділянки у власників, після указу президента РФ про право власності на прибережні території на анексованому півострові.
"В цілому по Росії це загальна практика. Якщо ви проживаєте в так званому прикордонному районі, то там є така заборона. Причому вона чисто автоматична. І ось через 5 років після спроби анексії, Росія поширила цю норму на Крим. На практиці це означає, що якщо у вас там є земельна ділянка, то її будуть конфіскувати або примусово вилучати у власників", - сказав Бабін.
Борис Бабін зазначив, що можливі такі ситуації, коли будуть вилучати ділянку, якщо "вона комусь дуже подобається". У цьому випадку, навіть якщо у людини буде аусвайс, то раптово з'ясується, що він незаконний.
Нагадаємо, що Президент Росії Володимир Путін розширив перелік територій, земельні ділянки на яких не можуть бути у власності "іноземців" та "іноземних юридичних осіб", додавши до них прибережні ділянки окупованого Криму. Відповідний указ опублікований на офіційному порталі правової інформації.
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