Аксьонов закликав МВС РФ до насильства над кримчанами, котрі приховують недавні поїздки за кордон

15:41 26.03.2020   Крым

Підконтрольний РФ «глава» Криму Сергій Аксьонов закликав керівництво МВС «відпрацювати всі прийоми рукопашного бою» на тих, хто приховує поїздки до інших країн.

Про це він сказав на засіданні оперативного штабу з попередження поширення коронавірусної інфекції, повідомляє КПГ.

 «Я прошу МВС, ось трапиться перший персонаж, котрий приховав поїздку, візьміть і відпрацюйте всі прийоми рукопашного бою. Ось все, що лише можна, щоб іншим не кортіло», – мовив Сергій Аксьонов.  

Окрім того, він заявив, що за приховування необхідно притягувати до кримінальної відповідальності.

«Доки ми одну конкретну особу до кримінальної відповідальності не притягнемо, усі будуть переконані, що ми тут повітря ганяємо… На всіх поіменно, хто “засвітився” на приховуванні інформації, – швидко відпрацювати практику кримінального переслідування та практику засудження сформувати. Лише тільки перший “поїде етапом”, усе стане на свої місця», – додав Аксьонов.

«Аксьонов прямо закликає силові структури Криму застосовувати необґрунтоване, незаконне насильство до кримчан, котрі не повідомили про закордонні поїздки», – заявила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Вона пояснила, що це не просто мова ворожнечі з боку окупаційної влади, але стимулювання співробітників МВС до злочинів, а саме, до побиття людей, тому що йдеться саме про прийоми рукопашного бою.

«Почувши цю заяву Аксьонова, я відразу згадала напад на Ігоря Мовенка, побитого колишнім співробітником “Беркуту” Володимиром Суходольським, котрий зрадив присязі та служить у російській поліції. Він як раз займався бойовими видами спорту. За побиття активіста він так і не був притягнутий до відповідальності», – відзначила правозахисниця.

На думку Ольги Скрипник, за такі висловлювання Аксьонов має бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

«Росія, поширивши своє законодавство в Криму, безумовно, може це зробити – наприклад, за порушення п. 2 ст. 282 УК РФ “розпалювання ненависті чи ворожнечі, а також приниження людської гідності особою з  використанням свого службового становища”. Проте ці норми в Криму застосовується вибірково, і, як підтверджує наш моніторинг, за цією статтею переслідували нелояльних активістів, але не окупаційних чиновників, котрі вже неодноразово закликали до ворожнечі щодо українців, кримських татар, мусульман. 

В умовах тотальної безкарності співробітників поліції та ФСБ РФ в Криму за застосування тортур і жорстоке поводження з затриманими такі заяви окупаційної влади свідчать про вагому загрозу й ймовірний ріст насильства з боку силових структур РФ стосовно мешканців півострова, за умов прикривання ”боротьбою з коронавірусом,” – пояснила керівниця КПГ. 



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