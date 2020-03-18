Черноморский флот оккупантов вывел на учения личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Расчеты отрабатывают нанесение условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

Военнослужащие во время учения тренируются размещать технику на различных позициях в разных ландшафтах. Боевые расчеты также выполняют задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

К учениям привлечены 50 единиц техники, 200 военнослужащих.

Отметим, что подобные учения проходились и в начале марта.