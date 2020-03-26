В четверг, 26 марта, в Одесский военный госпиталь доставили 14 раненых военнослужащих с востока Украины. Из них 5 тяжелых.

Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра, передает корреспондент Украинской Службы Информации.







Борт с 14 ранеными приземлился в Одессе утром. Бойцов направили в Военный госпиталь с многочисленными минно-взрывными травмами, тяжелыми ранениями глаз и грудной клетки.