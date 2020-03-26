В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами /Фото
|15:01 26.03.2020
|Украина
В четверг, 26 марта, в Одесский военный госпиталь доставили 14 раненых военнослужащих с востока Украины. Из них 5 тяжелых.
Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Борт с 14 ранеными приземлился в Одессе утром. Бойцов направили в Военный госпиталь с многочисленными минно-взрывными травмами, тяжелыми ранениями глаз и грудной клетки.
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