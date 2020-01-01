У Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 840
|14:41 26.03.2020
|Россия
У Росії за добу коронавірус зафіксували у 182 осіб. Загальна кількість виявлених випадків склала 840 людей у 56 регіонах країни.
Про це повідомив московський оперативний штаб по ситуації з коронавірусом, передає УНН.
"Всього в Росії на сьогоднішній день зареєстровано 840 випадків коронавірусу у 56 регіонах", - йдеться у повідомленні.
Так, найбільше нових випадків захворювання виявлено у Москві - 136. Всього в місті вірус виявили у 546 осіб.
Повідомляється, що за останню добу в Росії з лікарень було виписано дев'ять видужалих після коронавірусу. Всього з початку епідемії від коронавірусної інфекції вилікувалися 38 осіб.
Нагадаємо, що в Москві померли дві людини з позитивним тестом на коронавірус.
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