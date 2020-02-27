Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів

14:01 26.03.2020   Румыния

 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску про захист громадян України та Румунії та безперебійний транзит українських вантажів територією Румунії під час обмеження транспортного сполучення.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску про захист громадян України в Румунії у час обмежень транспортного сполучення та безперебійний транзит українських вантажів територією Румунії”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що міністри спілкувались по телефону в середу, 25 березня.

“Звертаюся до Вас із проханням всіляко підтримувати громадян України, які перебувають у Румунії у час, коли транспортне сполучення фактично припинене, і підтверджую, що Ви можете розраховувати на відповідне наше ставлення до громадян Румунії в Україні у цей складний період”, — сказав Дмитро Кулеба.

Також повідомляється, що Богдан Ауреску підтвердив, що Румунія незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також інтеграцію нашої держави до ЄС і НАТО. Він також запевнив у підтримці України у міжнародних організаціях та форматах, учасницею яких є Румунія.

“Я хотів би також звернути Вашу увагу на заклики Росії послабити санкції під приводом пандемії коронавірусу та супутньої економічної скрути у світі. Ці заклики недоречні та неприпустимі. Дуже важливо, аби ніхто не міг користуватися нинішньою складною ситуацією заради досягнення політичних цілей. Санкції були запроваджені внаслідок агресії Росії проти України, і пандемія коронавірусу не має до них жодного стосунку”, — додав Дмитро Кулеба.

Вказано, що Богдан Ауреску запевнив українського колегу, що згоден зі збереження санкцій проти РФ, а також запросив Дмитра Кулебу здійснити візит до Румунії.

Нагадаємо, 22 березня у Румунії зафіксували перші смерті від COVID-19.



Ще на цю тему:

17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
13:41 16.03.2020
У Румунії оголосили надзвичайний стан
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
13:15 10.03.2020
Румунія закриває школи до 22 березня для запобігання коронавірусу
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
09:45 27.02.2020
Через підозру на коронавірус у Румунії ізолювали 26 осіб - ЗМІ
09:35 13.04.2017
В Румынии из-за эпидемии кори умер уже 21 ребенок
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:20 25.03.2020
ЮВО: Российские снайперы проходят курс спецподготовки в горах Абхазии
11:41 24.03.2020
С сегодняшнего дня в Грузии прекращено междугороднее передвижение на автобусах, микроавтобусах и поездах
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
08:45 24.03.2020
У Брюсселі звинуватили Додона у брехні, спрямованій проти ЄС
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 26.03.2020
У Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 840
11:41 26.03.2020
80% російської допомоги Італії марні для боротьби з COVID-19 - La Stampa
10:41 26.03.2020
Росія закликає Захід скасувати санкції: Рабинович пояснив, чому цього не станеться
21:00 25.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24, 25 марта
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
20:00 25.03.2020
Туреччина завершила розслідування вбивства Хашоггі - Інтерпол шукатиме 20 осіб
18:00 25.03.2020
Турция построит для Индии пять кораблей обеспечения
16:45 24.03.2020
У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500
13:30 24.03.2020
В ЄС поки не дійшли згоди щодо нової військово-морської операції в Середземномор’ї
Всі новини країни
Украина Украина
15:21 26.03.2020
«Балы» и «Бастионы» оккупантов нанесли ракетные удары по морским целям
15:01 26.03.2020
В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами /Фото
14:21 26.03.2020
МАУ скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня
13:21 26.03.2020
Країни Великої Сімки обговорили питання України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд