Ракетний катер РФ вторгся до морської зони України
|13:41 26.03.2020
Морська охорона Україна продовжує фіксацію та збір інформації щодо здійснення незаконної економічної діяльності РФ. Російський ракетний катер вторгся у виключну морську зону України на Одеському газовому родовищі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає zik.ua.
Зазначається, що під час патрулювання Морська охорона України за підтримки прикордонної авіації обстежила райони газоконденсатних родовищ і виявила захоплені самопідйомні плавучі бурові установки "Україна" (перейменована на "Крим-1") і "Таврида". На бурових, що працюють, піднято прапори країни-агресора.
Із наближенням до родовища на 5 морських миль спостережна вахта кораблів Морської охорони розпізнала ракетний катер ЧФ РФ, який патрулював поряд.
"На запит корабля Морської охорони про мету перебування військового корабля РФ у виключній (морській) економічній зоні України, той заявив, що здійснює в даному районі охорону економічної діяльності Російської Федерації, та повідомив про обмеження щодо наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі", - зазначили у пресслужбі.
Морська охорона продовжує фіксацію та збір інформації щодо здійснення незаконної економічної діяльності РФ у виключній (морській) економічній зоні України під прикриттям корабельно-катерного складу ЧФ РФ.
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