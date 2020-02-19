"РФ підсилює основу для міжнародних санкцій" – США
|13:01 26.03.2020
|Крым
Посольство США в Україні засуджує новий указ президента РФ щодо заборони людям без російського громадянства володіти землею в прибережних районах півострова.
Такими діями РФ підсилює основу для міжнародних санкцій.
Про це повідомляється на сторінці відомства в Twitter, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
"Новий "указ" Росії про обмеження прав власності на більшість земель у Криму і надання таких прав лише росіянами просто підсилює основу для міжнародних санкцій. Ми вкотре твердо повторюємо: #КримЦеУкраїна", - говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що Президент Росії Володимир Путін розширив перелік територій, земельні ділянки на яких не можуть бути у власності "іноземців" та "іноземних юридичних осіб", додавши до них прибережні ділянки окупованого Криму.
Відповідний указ опублікований на офіційному порталі правової інформації.
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