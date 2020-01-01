В Одесі пройшла ротація винищувачів Су-27
|12:41 26.03.2020
|Украина
Пройшла ротація винищувачів Су-27 Повітряних сил України, які захищають небо Одеси.
В місто прибули літаки Су-27М, передає Український мілітарний портал.
Технічний склад привіз військово-транспортний літак Ан-26.
Винищувачі базуються в Одесі з вересня 2015 року.
«Спочатку чергували три винищувача, два з яких були на бойовому чергуванні, а один в резерві. З весни минулого року чергує повноцінна ланка, що складається з чотирьох Су-27», – розповідають у виданні.
Всі літаки входять до складу 831-ї бригади тактичної авіації, яка базується в Миргороді.
Нагадаємо, у 2019 році представник командування «Південь» повідомляв: «Так, зараз на захисті Одеси й всієї Одеської області знаходиться чотири Су-27. Злетіти усі відразу можуть тільки в разі масованої атаки ворога. Треба розуміти, що наша країна воює, тому ми повинні бути готові до нападу, саме заради захисту нашого регіону чергують винищувачі»
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