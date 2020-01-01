В Одесі пройшла ротація винищувачів Су-27

12:41 26.03.2020   Украина

Пройшла ротація винищувачів Су-27 Повітряних сил України, які захищають небо Одеси.

В місто прибули літаки Су-27М, передає Український мілітарний портал.

Технічний склад привіз військово-транспортний літак Ан-26.

Винищувачі базуються в Одесі з вересня 2015 року.

«Спочатку чергували три винищувача, два з яких були на бойовому чергуванні, а один в резерві. З весни минулого року чергує повноцінна ланка, що складається з чотирьох Су-27», – розповідають у виданні.

Всі літаки входять до складу 831-ї бригади тактичної авіації, яка базується в Миргороді.

Нагадаємо, у 2019 році представник командування «Південь» повідомляв: «Так, зараз на захисті Одеси й всієї Одеської області знаходиться чотири Су-27. Злетіти усі відразу можуть тільки в разі масованої атаки ворога. Треба розуміти, що наша країна воює, тому ми повинні бути готові до нападу, саме заради захисту нашого регіону чергують винищувачі»



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