Курорты Евпатория и Ялта, а также Керчь станут городами-обсерваторами для зараженных коронавирусом

12:21 26.03.2020   Крым

Наталья Пеньковская, «главный санитарный врач» Крыма, заявила, что в оккупированном Крыму подготавливаются три медучреждения для изоляции лиц, зараженных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РИА Новости, передает Флот2017.

«На сегодняшний день отработан вопрос «обсерваторов». У нас практически готов к работе евпаторийский центр для изоляции больных и со следующей недели туда начнется первая загрузка. «Обсерватор» на территории Керчи готов к приему, там осталось кое-что доделать, нужны небольшие финансовые средства», – рассказала Наталья Пеньковская.

«Главный санитарный врач», подчеркнула, что первым разворачивается обсерватор в курортной Евпатории, затем в Ялте, после в Керчи.

Оккупанты также планируют использовать для изоляции и лечения зараженных бывшие здания лечебных заведений.

«Отдельно хочу сказать, что противочумной станцией рассмотрен вариант использования бывшего инфекционного отделения Феодосийской детской больницы. Там необходимо небольшое дооснащение, особых финансовых ресурсов там не требуется», — отметила Пеньковская.



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