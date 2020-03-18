Російський суд залишив під арештом до 15 травня фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва.

Про це повідомила його адвокат Ліля Гемеджі, передає Радіо Свобода.

«У суді послідовно були озвучені аргументи захисту про неможливість утримання мого підзахисного під вартою. Вказувалося на те, що відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо корнавірусу, необхідно групу ризику розмістити в окремих умовах. І Сервер, який переніс ГРВІ, у якого з 3 березня підвищена температура тіла і щодо якого не проведено тест на коронавірус, не поставлений точний діагноз, як раз потрапляв в цю вразливу категорію», – cказала Гемеджі.

МЗС України 23 березня заявило, що Росія повинна забезпечити медичне обсетеження ув’язненому в анексованому Криму Серверу Мустафаєву, в тому числі щоб виключити зараження коронавірусною хворобою COVID-19.

22 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану ув’язненого в Криму кримськотатарського активіста Сервера Мустафаєва.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».