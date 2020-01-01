80% російської допомоги Італії марні для боротьби з COVID-19 - La Stampa
|11:41 26.03.2020
|Россия
В італійських політичних колах та ЗМІ виникло занепокоєння щодо гуманітарної допомоги, яку Росія надає країні для боротьби з коронавірусом.
Як пише "Європейська правда", про це ідеться в публікації італійської газети La Stampa.
За словами високопоставлених джерел видання, Росія керується далеко не єдиними гуманітарними мотивами, а реалізує власні політичні і дипломатичні інтереси. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте, пише газета, погодився прийняти російську допомогу для "зміцнення прекрасних особистих стосунків" з Москвою.
Втім, як відзначають співрозмовники видання, 80% російських поставок є "абсолютно марними або малокорисними" для Італії для боротьби з COVID-19 і є нічим більшим, аніж виправданням. Росія прислала країні обладнання для дезінфекції територій та іншу схожу спецтехніку, тоді як Китай, приміром, медичні маски і апарати ШВЛ.
Видання непокоїться, що всі прибулі фахівці є військовими, а операцію координує міністерство оборони Росії, а не міністерство охорони здоров'я. Всі військові мають високі звання: генерали, полковники, майори, і "вільно пересуваються по території Італії, в декількох кроках від баз НАТО".
"Путін побачив у коронавірусі можливість закріпитися на італійській політичній сцені і італійський прем'єр не посоромився своєї підтримки в цій нелегкій кризі, прийнявши все це для закріплення чудових особистих стосунків з політичною стороною Москви", - пише газета.
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