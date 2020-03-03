В Одесский морской порт зашел первый в 2020 году танкер с американской нефтью.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

Согласно сообщению, танкер Minerva Kythnos (флаг — Греция) с 80,5 тыс. тонн нефти сорта Bakken в среду, 25 марта, поставлен к причалу 2Н порта.

Судно было загружено в порту Port Neches (США, штат Техас) 27 февраля. Груз предназначен для переработки на украинском предприятии — Кременчугском НПЗ.

Как отмечает пресс-служба, в конце марта ожидается подход еще одного нефтетанкера, на этот раз — с азербайджанской нефтью. Судно Sea Jaguar (флаг — Маршалловы острова) с 83,7 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light было загружено на прошлой неделе в турецком порту Кейхан.

«Для портовиков в этой ситуации важно то, что любая партия нефтяного сырья, которая заходит в Украину, заходит на украинский НПЗ, это дополнительный аргумент сохранения конкурентоспособности отечественного производителя. Украинские НПЗ перерабатывают преимущественно сырье, добытое в Украине. Когда его не хватает, заводы дозагружают импортной нефтью. В 2019 году, например, впервые была закуплена сланцевая нефть в США. Всего за прошлый год Одесский порт принял три танкерные партии американской нефти, общим объемом 250 тыс. тонн. Надеемся, что в этом году объем конкретно этого грузопотока будет не ниже прошлогоднего», — отметил начальник администрации Одесского порта Руслан Сахаутдинов.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,291 километра. В порту работают ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие портовые операторы.

Одесский морской порт в 2019 году увеличил грузооборот грузооборот по сравнению с 2018 годом на 16,8% — до 25,343 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 15,8% против 16% в 2018 году.