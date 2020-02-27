НАТО залучив українські літаки для боротьби з коронавірусом
|11:01 26.03.2020
|Украина
Український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією COVID-19.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у середу проінформувала пресслужба НАТО.
"Руслан" прибув в аеропорт Братислави з 48 тоннами медичного матеріалу для боротьби з наслідками пандемії, його розвантажили словацькі військові.
Український вантажний літак бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО.
У ніч на 25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставить медичну допомогу Румунії.
Спеціальні процедури були запроваджені, щоб забезпечити безпеку екіпажу українського літака. Прямий контакт з наземними екіпажами не допускається.
Програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.
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