Зона поиска летчика упавшего в Черное море истребителя Су-27 была расширена после получения севастопольскими спасателями сигнала радиобуя .

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота, передает Крым Информ.

«Получена информация, что они (спасцентр Севастополя) зафиксировали в своей зоне ответственности сигнал радиобуя, предположительно, с резиновой лодки, где может находиться летчик», – сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что сигнал поступил достаточно далеко от предварительно обозначенной зоны поиска летчика – на нескольких десятков километров южнее, ближе к Севастополю.

«После получения сигнала туда были направлены два судна, проходившие в этом районе. Ждем информацию. В рамках координации с оперативными службами Черноморского флота знаем, что они направили воздушные аппараты», – добавил он.

Спасательная операция в Черном море продолжалась всю ночь, но до настоящего времени результата не принесла. Были привлечены четыре проходивших мимо предположительного места падения самолета судна и два буксира Росморречфлота. Военными к месту поиска также был направлен малый противолодочный корабль Черноморского флота, самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Российский истребитель Су-27 пропал с радаров около 20.10 в акватории моря в 50 километрах от Феодосии. Самолет выполнял плановый полет.

Су-27 – советский и российский истребитель, разработанный в 70-х годах прошлого века в КБ Сухого.

Эксплуатируется в Вооруженных силах с 1985 года, предназначен для завоевания превосходства в воздухе.

Экипаж – один человек, боевой радиус составляет 1,2 тысячи километров.

По данным на 2017 год на вооружении соединений ВКС России стоит свыше 10