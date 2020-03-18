Дорогі кримчани!

08:01 26.03.2020   Крым

Зараз весь світ постав перед великими викликами. Вірус, який шириться світом, не обирає своїх жертв за громадянством, кольором шкіри, статтю або віком. Наслідки пандемії ми всі вже зараз відчуваємо на собі. Але для України це ще й виклик та великий іспит, бо все це ми переживаємо на тлі війни та окупації частини наших територій, та неможливості української системи охорони здоров’я надавати допомогу громадянам на окупованих територіях.

Російська Федерація, окупувавши Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, розповсюдила на півострів дію свого законодавства та систему охорони здоров’я. Це здебільшого призвело до негативних наслідків для якості та доступності медицини в Криму, пише ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ.

Окупаційна влада систематично приховує достовірну інформацію про гуманітарну ситуацію на півострові, не допускає в Крим незалежні гуманітарні та правозахисні місії, та відповідно не інформуватиме міжнародну спільноту про реальну ситуацію та заходи, що вживаються для боротьби з поширенням COVID19 в окупованому Криму. Тож кримчанам дуже важливо берегти себе та своїх рідних, взявши на себе відповідальність за власне здоров’я та життя

За даними окупаційної влади вже більше 130 осіб в Криму перебувають під наглядом через підозру на коронавірусну хворобу (COVID-19). Однак на півострові не поспішають запроваджувати необхідні карантинні заходи, що мали б убезпечити цивільне населення півострова від наслідків пандемії.

Дорогі кримчани!  Закликаємо вас дотримуватися правил гігієни та дезінфекції, за можливості переходьте на дистанційну роботу та залишайтеся вдома. Утримуйтеся від подорожей та відвідування місць з великим скупченням людей. Також, дуже важливо звернути увагу на безпеку людей похилого віку, які є групою ризику, та дітей. У разі виявлення симптомів хвороби (підвищена температура, сухий кашель, ускладнене дихання) самоізолюйтеся та звертайтеся до лікаря.

Детальна інформація щодо коронавірусної інфекції 2019-NCOV: https://cutt.ly/Ytl8FDB

Ми просимо вас не панікувати, українські органи влади роблять все можливе для запобігання ризикам поширення вірусу, допомоги громадянам та подолання наслідків хвороби. Нагадуємо, що тимчасово, до 3 квітня, припинено роботу КПВВ з Кримом, але кожен наш громадянин може перетнути КПВВ у будь-який час за наявності гуманітарних підстав та критичних життєвих обставин (наприклад, якщо ваше місце реєстрації не співпадає з місцем фактичного проживання або вам загрожує розлучення з родиною). У цих випадках громадянам необхідно прибути до КПВВ з відповідними документами. Наголошуємо – це вимушений та тимчасовий захід для вашого захисту.

Ми хвилюємося за здоров’я кожного з вас і дуже просимо берегти себе та своїх рідних. На час вимушеної ізоляції ви можете провести більше часу з близькими, подивитися фільми, які давно хотіли переглянути або ж прочитати кілька нових книг. Не забувайте і про неформальну освіту, яку можна отримати завдяки різним платформам, наприклад на сайті prometheus.org.ua. До речі, Prometheus розробив курс “Коронавірусна інфекція: факти проти паніки”, який допоможе краще розібратись що ж це таке COVID19.

Бережіть себе та близьких!

Все буде добре!



Ще на цю тему:

12:21 26.03.2020
Курорты Евпатория и Ялта, а также Керчь станут городами-обсерваторами для зараженных коронавирусом
10:01 26.03.2020
Поиски пилота упавшего в Черное море Су-27 переместились к оккупированному Севастополю
19:01 24.03.2020
Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ — Путін підписав указ
17:01 24.03.2020
В оккупированном Крыму шесть новых случаев инфицирования коронавирусом
10:15 24.03.2020
Окупаційна влада Криму на тлі пандемії коронавірусу планує влаштувати ярмарки "для врегулювання цін"
06:29 24.03.2020
На проведення «маршу на Крим» може вплинути тільки коронавірус – Чубаров
15:40 23.03.2020
На городских кладбищах Севастополя орудуют вандалы
20:30 20.03.2020
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
18:30 20.03.2020
Росіяни блокують українське FM-мовлення на північний Крим
16:01 20.03.2020
У Криму визнали, що через міст може потрапити коронавірус із Росії
15:45 20.03.2020
Путін не буде тестуватися на коронавірус після поїздки до Криму – Пєсков
15:01 20.03.2020
COVID-19: оккупированный Крым переходит в «режим повышенной готовности»
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:20 25.03.2020
ЮВО: Российские снайперы проходят курс спецподготовки в горах Абхазии
11:41 24.03.2020
С сегодняшнего дня в Грузии прекращено междугороднее передвижение на автобусах, микроавтобусах и поездах
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
08:45 24.03.2020
У Брюсселі звинуватили Додона у брехні, спрямованій проти ЄС
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 26.03.2020
У Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 840
11:41 26.03.2020
80% російської допомоги Італії марні для боротьби з COVID-19 - La Stampa
10:41 26.03.2020
Росія закликає Захід скасувати санкції: Рабинович пояснив, чому цього не станеться
21:00 25.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24, 25 марта
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
20:00 25.03.2020
Туреччина завершила розслідування вбивства Хашоггі - Інтерпол шукатиме 20 осіб
18:00 25.03.2020
Турция построит для Индии пять кораблей обеспечения
16:45 24.03.2020
У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500
13:30 24.03.2020
В ЄС поки не дійшли згоди щодо нової військово-морської операції в Середземномор’ї
Всі новини країни
Украина Украина
15:21 26.03.2020
«Балы» и «Бастионы» оккупантов нанесли ракетные удары по морским целям
15:01 26.03.2020
В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами /Фото
14:21 26.03.2020
МАУ скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня
13:21 26.03.2020
Країни Великої Сімки обговорили питання України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд