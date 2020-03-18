Зараз весь світ постав перед великими викликами. Вірус, який шириться світом, не обирає своїх жертв за громадянством, кольором шкіри, статтю або віком. Наслідки пандемії ми всі вже зараз відчуваємо на собі. Але для України це ще й виклик та великий іспит, бо все це ми переживаємо на тлі війни та окупації частини наших територій, та неможливості української системи охорони здоров’я надавати допомогу громадянам на окупованих територіях.

Російська Федерація, окупувавши Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, розповсюдила на півострів дію свого законодавства та систему охорони здоров’я. Це здебільшого призвело до негативних наслідків для якості та доступності медицини в Криму, пише ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ.

Окупаційна влада систематично приховує достовірну інформацію про гуманітарну ситуацію на півострові, не допускає в Крим незалежні гуманітарні та правозахисні місії, та відповідно не інформуватиме міжнародну спільноту про реальну ситуацію та заходи, що вживаються для боротьби з поширенням COVID19 в окупованому Криму. Тож кримчанам дуже важливо берегти себе та своїх рідних, взявши на себе відповідальність за власне здоров’я та життя

За даними окупаційної влади вже більше 130 осіб в Криму перебувають під наглядом через підозру на коронавірусну хворобу (COVID-19). Однак на півострові не поспішають запроваджувати необхідні карантинні заходи, що мали б убезпечити цивільне населення півострова від наслідків пандемії.

Дорогі кримчани! Закликаємо вас дотримуватися правил гігієни та дезінфекції, за можливості переходьте на дистанційну роботу та залишайтеся вдома. Утримуйтеся від подорожей та відвідування місць з великим скупченням людей. Також, дуже важливо звернути увагу на безпеку людей похилого віку, які є групою ризику, та дітей. У разі виявлення симптомів хвороби (підвищена температура, сухий кашель, ускладнене дихання) самоізолюйтеся та звертайтеся до лікаря.

Детальна інформація щодо коронавірусної інфекції 2019-NCOV: https://cutt.ly/Ytl8FDB

Ми просимо вас не панікувати, українські органи влади роблять все можливе для запобігання ризикам поширення вірусу, допомоги громадянам та подолання наслідків хвороби. Нагадуємо, що тимчасово, до 3 квітня, припинено роботу КПВВ з Кримом, але кожен наш громадянин може перетнути КПВВ у будь-який час за наявності гуманітарних підстав та критичних життєвих обставин (наприклад, якщо ваше місце реєстрації не співпадає з місцем фактичного проживання або вам загрожує розлучення з родиною). У цих випадках громадянам необхідно прибути до КПВВ з відповідними документами. Наголошуємо – це вимушений та тимчасовий захід для вашого захисту.

Ми хвилюємося за здоров’я кожного з вас і дуже просимо берегти себе та своїх рідних. На час вимушеної ізоляції ви можете провести більше часу з близькими, подивитися фільми, які давно хотіли переглянути або ж прочитати кілька нових книг. Не забувайте і про неформальну освіту, яку можна отримати завдяки різним платформам, наприклад на сайті prometheus.org.ua. До речі, Prometheus розробив курс “Коронавірусна інфекція: факти проти паніки”, який допоможе краще розібратись що ж це таке COVID19.

Бережіть себе та близьких!

Все буде добре!