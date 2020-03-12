В Одесі підтвердилися ще три випадки захворювання на коронавірус.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрацією Максим Куций.

Позитивні результати на COVID-19 надійшли на жителів Одеси. Зокрема, захворіли жінка (1965 р.н.), а також двоє чоловіків (1973-го і 1963 р.н.). Зазначається, що оперативні дані тестів надав лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я в Одесі.

Таким чином, на даний момент у регіоні зафіксовано вже 4 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. «Більш детальна інформація уточнюється», - зазначив Куций.

Як повідомлялося раніше, раніше сьогодні, 25 березня, стало відомо, що в Одеській області зареєстровано перший випадок коронавірусу COVID-19. За словами керівника області, інфікований чоловік, 1995 р.н., прибув в Україну зі США. По медичну допомогу він звернувся, відчувши нездужання, і після негативних тестів на грип і ГРВІ, 14 березня, залишив відділення, підписавши документ про самоізоляцію.



