Організація Об’єднаних Націй теж долучається до боротьби з коронавірусом.

Про глобальний план гуманітарного реагування для боротьби проти COVID-19 25 березня оголосив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Мова йде про найбільш вразливі країни Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії. План передбачає допомогу й Україні, зокрема мова йде про найбільш незахищені категорії людей, які живуть на сході країни.

Як повідомив «Голосу Америки» Олег Ніколенко, віце-голова комітету ООН з інформації та речник Постійного представництва України при ООН, Україна стала єдиною країною Європи, яку включили до списку держав, які отримають допомогу від ООН для боротьби проти COVID-19. Спочатку мова йшла про $ 20 млн, але у підсумку суму допомоги для України збільшили до $ 33 млн.

Кошти будуть використані на реалізацію гуманітарних проектів у східних регіонах по обидві сторони від лінії розмежування. Зокрема, це підтримка закладів охорони здоров’я,забезпечення продовольчої безпеки (в тому числі і товари першої необхідності), допомога особам похилого віку та людей з інвалідністю, а також дистанційна шкільна освіта.

Це перший пакет допомоги для боротьби з коронавірусом для України від міжнародних організацій. Окрім цього, ще $ 38 млн Київ має отримати від Всесвітньої організації охорони здоров’я, Програми розвитку ООН та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). «Цей проект допомоги також вже розроблений при активному залучені Міністерства охорони здоров`я України», - додав Ніколенко.

Що стосується глобального плану ООН щодо гуманітарного реагування для боротьби проти COVID-19, в цілому організація планує залучити $2 млрд для стримування поширення коронавірусу. План дозволить забезпечувати доставку необхідного лабораторного обладнання й медикаментів, встановлення додаткових станцій для персональної гігієни, проведення інформаційних кампаній про особистий захист та захист оточуючих від вірусу у найбільш вразливих на сьогодні країнах світу. В Африці, Азії та Латинській Америці також будуть організовані авіамости та регіональні хаби для переміщення гуманітарних працівників й вантажів.