Росія закликає Захід скасувати санкції: Рабинович пояснив, чому цього не станеться
|10:41 26.03.2020
|Россия
Країни Європейського Союзу і США не стануть знімати санкції проти Росії за анексію Криму і війну на Донбасі.
Про це OBOZREVATEL сказав російський фінансист Слава Рабинович, коментуючи заклик РФ скасувати взаємні санкції у зв'язку з пандемією коронавірусу, падінням цін на нафту і загрозою глобальної економічної кризи. За його словами, все це не стосуються санкцій через агресивну політику Кремля щодо України.
"Впевнений, що через пандемію коронавірусу ЄС не стане знімати санкції з Росії. У них є умови зняття і вони не пов'язані з вірусом, а пов'язані з анексією Криму і війною на Донбасі. Навіть якщо росіяни наполягатимуть, навряд чи це станеться. Якщо буде якась колосальна гуманітарна катастрофа в Росії, тоді можливе тимчасове припинення санкцій, напевно. Для ліквідації наслідків катастрофи. Але і це з маленькою часткою ймовірності", – підкреслив він.
Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.
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