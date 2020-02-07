Країни Європейського Союзу і США не стануть знімати санкції проти Росії за анексію Криму і війну на Донбасі.

Про це OBOZREVATEL сказав російський фінансист Слава Рабинович, коментуючи заклик РФ скасувати взаємні санкції у зв'язку з пандемією коронавірусу, падінням цін на нафту і загрозою глобальної економічної кризи. За його словами, все це не стосуються санкцій через агресивну політику Кремля щодо України.

"Впевнений, що через пандемію коронавірусу ЄС не стане знімати санкції з Росії. У них є умови зняття і вони не пов'язані з вірусом, а пов'язані з анексією Криму і війною на Донбасі. Навіть якщо росіяни наполягатимуть, навряд чи це станеться. Якщо буде якась колосальна гуманітарна катастрофа в Росії, тоді можливе тимчасове припинення санкцій, напевно. Для ліквідації наслідків катастрофи. Але і це з маленькою часткою ймовірності", – підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.