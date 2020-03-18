Чубаров про указ Путіна щодо прав власності на землю в окупованому Криму: "Це прискорення колонізації Криму"

09:01 26.03.2020   Крым

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що указ Путіна щодо прав власності на землю в окупованому Криму спрямований на прискорення колонізації півострова.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив в інтерв'ю "Крим.Реаліям", повідомляє День.

"Вони створюють собі нібито правовий механізм, який з їх точки зору, повинен створити умови для прискореного переселення громадян Росії до Криму. Чого їм для цього зараз не вистачає? Бракує ресурсів і землі. У Росії немає достатніх ресурсів, щоб облаштовувати кожного, кого вони хотіли переселити. Вони хочуть створити умови, щоб росіяни самі переселялися. Для цього треба створити ринок дешевої, "вільної землі", - сказав Чубаров.

Він упевнений, що над кримчанами, які були змушені взяти російські паспорти після анексії півострова, також нависла загроза вилучення їх земель.

"Не треба думати, що під цей перелік потраплять тільки ті жителі Криму, які не взяли паспорти Росії. У число тих, проти кого направлять цей указ, можуть увійти і ті люди, які формально були змушені отримати паспорти Росії. Їх в будь-який момент можуть оголосити громадянами України і у них будуть відбирати земельні ділянки", - вважає глава Меджлісу.

Крім цього, переконаний Чубаров, "Росія цим указом спробує витиснути з Криму всіх неугодних, закріпити свою військову присутність на півострові і залучити інвестиції, оскільки указ дозволить вилучати будь-яку ділянку".

Експерт у сфері міжнародного права Борис Бабин вважає, що після указу президента Росії Володимира Путіна з приводу права власності на землю в включеному Криму підконтрольні Кремлю влади півострова можуть почати конфісковувати ділянки.

Нагадаємо, 24 березня президент РФ розширив перелік територій, земельні ділянки яких не можуть належати "іноземцям" та "закордонним юридичним особам". До переліку потрапила більшість районів анексованих Криму та Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова. Заборона не поширюється на три района Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогорський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря.



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