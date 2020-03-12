У Херсонській області підтвердили перший випадок коронавірусу
|09:21 26.03.2020
|Украина
У Херсонській області лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва в Facebook.
За його словами, пацієнтка знаходиться в задовільному стані в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють відповідно до відпрацьованих методів Міністерства охорони здоров'я.
При цьому він зазначив, що сім'я жінки знаходиться на самоізоляції, також під наглядом лікарів.
"Саме зараз, в екстреному режимі проходить засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Всі профільні служби працюють", - зазначив він.
Нагадаємо, мер Конотопу Артем Семеніхін повідомив, що сьогодні у жительки Конотопського району два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат. Хвора знаходилася в реанімації місцевої лікарні та була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Пізніше стало відомо, що жінка померла.
Крім того, в Запорізькій області збільшилася кількість хворих коронавірусом. Всього у Запорізькій області станом на 25 березня підтвердили п'ять випадків коронавірусу COVID-19.
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