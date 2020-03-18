Винищувач зник з екранів радарів в 50 кілометрах від Феодосії в Криму
|08:21 26.03.2020
|Крым
Літак Су-27, за попередніми даними, впав в акваторії Чорного моря при проведенні планових польотів.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Міноборони Росії, передає УНІАН.
У відомстві уточнили, що винищувач зник з екранів радарів над акваторією Чорного моря в 50 кілометрах від Феодосії в Криму. Це сталося ввечері, близько 20:10, 25 березня.
Через хвилину був зафіксований сигнал аварійного радіомаяка в цьому районі.
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