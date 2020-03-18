Літак Су-27, за попередніми даними, впав в акваторії Чорного моря при проведенні планових польотів.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Міноборони Росії, передає УНІАН.

У відомстві уточнили, що винищувач зник з екранів радарів над акваторією Чорного моря в 50 кілометрах від Феодосії в Криму. Це сталося ввечері, близько 20:10, 25 березня.

Через хвилину був зафіксований сигнал аварійного радіомаяка в цьому районі.



