Окупанти продовжили арешт 21 кримському татарину

08:41 26.03.2020   Крым

"Суд" Сімферополя залишив під вартою до 5 травня трьох фігурантів так званої білогірської групи "справи Хізб ут-Тахрір". Крім того, рішення тримати до 14-15 червня за гратами 18 членів "другої сімферопольської групи" ухвалили в Криму і російському Ростові.

Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"Сьогодні, 25 березня 2020 року, Київський районний суд Сімферополя розглянув клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою фігурантам білогірської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Різе Омерова, Енверу Омерову й Айдеру Джаппарову ... Суддя Пронін вирішив залишити фігурантів цієї справи під вартою до 5 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 24 березня, Верховний "суд" Криму продовжив до 15 червня термін тримання під вартою десятьом обвинуваченим у "справі Хізб ут-Тахрір" другої сімферопольської групи: Рустема Шейхалієву, Різе Ізетову, Сервету Газієву, Яшару Муєдінову, Шабану Умерову, Меджиту Абдурахманову, Енверу Аметову, Владлену Абдулкадирову, Раїму Айвазову, Ремзі Бекірову, - повідомили правозахисники.

Ростовський обласний суд, інформує "Кримська солідарність", продовжив до 14 червня термін тримання під вартою у "справі Хізб ут-Тахрір" восьми фігурантам другої сімферопольської групи: Руслану Сулейманову, Асану Яникову, Сейрану Муртазі, Іззету Абдулаєву, Ерфану Османову, Сейтабдієву Сеїтвелі, Аліму Арімову, Якиму Бекірову.

Всі засідання проходили в закритому режимі через карантин, який запроваджено в судах з 18 березня 2020 року відповідною постановою Верховного Суду РФ.



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