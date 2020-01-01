Международная палата судоходства (ICS) и Международная ассоциация портов и гаваней (IAPH) обратились к странам "двадцатки" с просьбой ускорить действия по защите мировой системы поставок от коронавируса.

В открытом обращении двух организаций, представляющих судоходную и стивидорную отрасли, в частности, отмечается, что во время глобального кризиса особенно важно сохранить открытость мировых цепочек поставок товаров и возможность передвижения морского транспорта, пишет Sudostroenie.info.

90% мировой торговли обслуживается морским транспортом, который доставляет продовольствие, энергию, сырьё, промышленные товары и компоненты, включая жизненно важные медицинские изделия. Выпуск этих товаров, без которых современное общество не сможет существовать, обеспечивает занятость многих людей в производственном секторе, говорится в документе.

Судоходство является кровеносной системой мира. Без эффективной и безопасной поставки товаров многие страны могут оказаться в более тяжёлом положении, чем сейчас, отмечает генеральный секретарь ICS Гай Платтен. По его мнению, страны мира во главе с "двадцаткой" должны действовать скоординировано, вместо введения рефлекторных ограничений для защиты от COVID-19. Необходимо составить прагматичное и научно обоснованное руководство по доставке товаров, которые будут крайне востребованы в ближайшие месяцы.

В свою очередь управляющий директор IAPH Патрик Верховен призвал сохранить, при безусловном приоритете защиты здоровья граждан, полную работоспособность портов.