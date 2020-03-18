Указ Путіна про заборону українцям та іноземцям на володіння землею в прибережних районах та містах окупованого Криму отримає належну правову оцінку в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення української державної і приватної власності в окупованій АР Крим та м. Севастополь.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим, пише Центр журналістських розслідувань.

Прокуратура вказує, що указом №201 від 20 березня 2020 року президент РФ незаконно включив окремі райони тимчасово окупованої території півострову Крим до переліку територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки

“Прокуратура АР Крим, в рамках кримінального провадження, розпочатого раніше за фактом привласнення державної і приватної власності, в тому числі й земельних ділянок, на тимчасово окупованій території півострова, надасть правову оцінку вказаному документу”, – сказано в повідомленні прокуратури.

Привласнення РФ державної власності України та приватної власності населення є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зауважує прокуратура. Зокрема, йдеться про ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року. Також це є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Раніше в ході досудового розслідування було встановлено більш ніж 4 тисячі захоплених окупаційними «органами влади» об’єктів, вартістю понад 60,2 млрд. грн. Судами за клопотаннями прокурорів накладено арешт на майно загальною вартістю близько 4,1 млрд грн.

Також на указ президента РФ про заборону українцям мати у власності землю в прибережних районах окупованого Криму відреагувало Представництво президента України в АР Крим.

“Російська окупаційна влада в тимчасово окупованому Криму не лише продовжує незаконні переслідування громадян України, а й впроваджує нові масштабні утиски майнових прав кримчан”, – сказано в повідомленні Представництва.

За їхніми словами, відповідно до ст. 53 Женевської конвенції про захист цивільного населення державі-окупанту забороняється будь-яке знищення рухомого чи нерухомого майна, що є індивідуальною або колективною власністю приватних осіб чи держави, або інших громадських установ чи соціальних або кооперативних організацій. Крім того, такі дії окупаційної влади можуть трактуватись, як порушення положень статті 1 Протоколу-1 ЄКПЛ щодо захисту права власності, а саме порушення права мирно володіти своїм майном.

У представництві радять кримчанам, що зазнали незаконної експропріації їх майна окупаційною владою півострова задля документування, розслідування та спільної протидії незаконній політиці окупаційної влади звертатися до Прокуратури АР Крим, Представництва Президента України в АР Крим та Регіонального центру прав людини.

20 березня 2020 року Російський президент Володимир Путін своїм указом розширив перелік територій, земельні ділянки на яких не можуть бути у власності у іноземних громадян та іноземних юридичних осіб, прибережними регіонами окупованих Криму і Севастополя.