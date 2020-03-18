Путінська заборона українцям володіти землею в Криму є воєнним злочином – Прокуратура АРК

18:40 25.03.2020   Крым

Указ Путіна про заборону українцям та іноземцям на володіння землею в прибережних районах та містах окупованого Криму отримає належну правову оцінку в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення української державної і приватної власності в окупованій АР Крим та м. Севастополь.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим, пише Центр журналістських розслідувань

Прокуратура вказує, що указом №201 від 20 березня 2020 року президент РФ незаконно включив окремі райони тимчасово окупованої території півострову Крим до переліку територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки

“Прокуратура АР Крим, в рамках кримінального провадження, розпочатого раніше за фактом привласнення державної і приватної власності, в тому числі й земельних ділянок, на тимчасово окупованій території півострова, надасть правову оцінку вказаному документу”, – сказано в повідомленні прокуратури.

Привласнення РФ державної власності України та приватної власності населення є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зауважує прокуратура. Зокрема, йдеться про ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року. Також це є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Раніше в ході досудового розслідування було встановлено більш ніж 4 тисячі захоплених окупаційними «органами влади» об’єктів, вартістю понад 60,2 млрд. грн. Судами за клопотаннями прокурорів накладено арешт на майно загальною вартістю близько 4,1 млрд грн.

Також на указ президента РФ про заборону українцям мати у власності землю в прибережних районах окупованого Криму відреагувало Представництво президента України в АР Крим. 

“Російська окупаційна влада в тимчасово окупованому Криму не лише продовжує незаконні переслідування громадян України, а й впроваджує нові масштабні утиски майнових прав кримчан”, – сказано в повідомленні Представництва.

За їхніми словами, відповідно до ст. 53 Женевської конвенції про захист цивільного населення державі-окупанту забороняється будь-яке знищення рухомого чи нерухомого майна, що є індивідуальною або колективною власністю приватних осіб чи держави, або інших громадських установ чи соціальних або кооперативних організацій. Крім того, такі дії окупаційної влади можуть трактуватись, як порушення положень статті 1 Протоколу-1 ЄКПЛ щодо захисту права власності, а саме порушення права мирно володіти своїм майном.

У представництві радять кримчанам, що зазнали незаконної експропріації їх майна окупаційною владою півострова задля документування, розслідування та спільної протидії незаконній політиці окупаційної влади звертатися до Прокуратури АР Крим, Представництва Президента України в АР Крим та Регіонального центру прав людини.

20 березня 2020 року Російський президент Володимир Путін своїм указом розширив перелік територій, земельні ділянки на яких не можуть бути у власності у іноземних громадян та іноземних юридичних осіб, прибережними регіонами окупованих Криму і Севастополя.



Ще на цю тему:

09:01 26.03.2020
Чубаров про указ Путіна щодо прав власності на землю в окупованому Криму: "Це прискорення колонізації Криму"
20:20 25.03.2020
Брату окупаційного «мера Севастополя» Михайлу Чалому повідомлено про підозру та оголошено в розшук
16:20 25.03.2020
Аксенов требует остановить турпоток в Крым до мая
15:00 25.03.2020
Санаторно-курортное лечение в Крыму оказалось под угрозой приостановки из-за коронавируса
12:00 25.03.2020
Депутат просить уряд відреагувати на позбавлення Путіним кримчан прав на землю
08:00 25.03.2020
За последние сутки обследовал в Крыму на коронавирус 50 человек
18:30 24.03.2020
В МИД Канады заявили, что готовы помочь в возможных переговорах по возврату Крыма
17:15 24.03.2020
Прокуратура АРК открыла уголовное производство в ответ на «дело» оккупантов против Чубарова
16:15 24.03.2020
Covid-19 у тюрмах на Донбасі та у Криму: активісти закликають світ відреагувати
15:30 24.03.2020
ФСБ погрожує політв'язню Шумкову вбивством - Денісова
14:01 24.03.2020
США закликають Росію негайно звільнити всіх українських політв’язнів
13:01 24.03.2020
З архієпископа Климента вимагають 50 тисяч рублів за "суди", рішеннями яких у ПЦУ забирають храм
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:20 25.03.2020
ЮВО: Российские снайперы проходят курс спецподготовки в горах Абхазии
11:41 24.03.2020
С сегодняшнего дня в Грузии прекращено междугороднее передвижение на автобусах, микроавтобусах и поездах
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
08:45 24.03.2020
У Брюсселі звинуватили Додона у брехні, спрямованій проти ЄС
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 26.03.2020
У Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 840
11:41 26.03.2020
80% російської допомоги Італії марні для боротьби з COVID-19 - La Stampa
10:41 26.03.2020
Росія закликає Захід скасувати санкції: Рабинович пояснив, чому цього не станеться
21:00 25.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24, 25 марта
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
20:00 25.03.2020
Туреччина завершила розслідування вбивства Хашоггі - Інтерпол шукатиме 20 осіб
18:00 25.03.2020
Турция построит для Индии пять кораблей обеспечения
16:45 24.03.2020
У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500
13:30 24.03.2020
В ЄС поки не дійшли згоди щодо нової військово-морської операції в Середземномор’ї
Всі новини країни
Украина Украина
15:21 26.03.2020
«Балы» и «Бастионы» оккупантов нанесли ракетные удары по морским целям
15:01 26.03.2020
В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами /Фото
14:21 26.03.2020
МАУ скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня
13:21 26.03.2020
Країни Великої Сімки обговорили питання України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд