Военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился в Краснодарском крае на юге России.

Как пишет ghall.com, об этом в среду, 25 марта, сообщает «Интерфакс».

«Самолет L-39 выполнял учебно-тренировочный полет в Кавказском районе и потерпел крушение. Пилот погиб», — рассказал источник агентства.

По информации собеседника агентства, в двухместном самолете находился только один пилот.

По предварительным данным, разбившийся борт принадлежал Краснодарскому летному училищу.

L-39 — учебно-тренировочный самолет производства Чехословакии, серийно выпускавшийся до 1999 года. Используется для обучения пилотов боевой авиации в более чем 30 странах мира.