По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 23, 24 и 25 марта прошли следующие мероприятия:



1. Около 400 разведчиков воинских частей и соединений ЮВО на горном полигоне Дарьял пройдут специальный курс горной подготовки где научатся выживать в горах.

За месяц обучения на полигоне в Северной Осетии разведчикам предстоит научиться приемам ведения общевойскового боя, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи в горных условиях.

Разведчики будут преодолевать скалистые участки местности с применением жумаров, альпинистских систем, веревок, карабинов и ледорубов. Общий вес экипировки, с которым будут преодолеваться препятствия, составляет около 40 кг.

В рамках горной подготовки между подразделениями разведки пройдут тактико-специальные учения с розыгрышем учебных дуэлей и восхождением на вершину горы Араухох.

2. Экипажи боевых вертолетов ЮВО выполнили полеты с элементами сложного пилотажа на различных высотах в районах Большого Кавказского хребта.

Управление авиационной техникой в горах осложняется разреженностью воздуха, поэтому полетные задания на высоте до 4 тыс. м. выполняли наиболее подготовленные экипажи армейской авиации.

Помимо задач по предназначению, летный состав отработал действия в нештатных ситуациях: отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.

Перед началом занятий по сложному пилотированию каждый летчик отработал навыки управления вертолетом на современных тренажерах-симуляторах.

Полеты в экстремальных условиях выполнили 15 экипажей вертолетов армейской авиации ЮВО.

3. Специалисты инженерных войск ЮВО приступили к тактико-специальным учениям по борьбе с весенними паводками на Юге России. Военнослужащие отрабатывают задачи по берегоукреплению на реках юга России.

Военные инженеры с помощью инженерной машины разграждения ИМР-3 и тяжелого бульдозера БАТ-2 выполняют нормативы по возведению заградительной дамбы вдоль берегов рек с применением габионных конструкций.

На случай возникновения паводковых ситуаций, военнослужащие отработают нормативы по эвакуации населения с использованием плавающих транспортёров ПТС-2.

Специалисты понтонных и мостовых подразделений наводят мосты и понтонные переправы через водные преграды. Личный состав выполняет нормативы по сборке паромов грузоподъемностью 60 и 170 тонн, шириной по 7 метров, длина которых составляет 20 и 60 метров соответственно.

Также инженеры ЮВО с использованием понтонно-мостового парка ПМП наводят мостовые переходы через препятствия с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

С помощью станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена» специалисты выполняют нормативы по заполнению резервуаров очищенной водой из рек.

Всего в практических мероприятиях принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц инженерной техники.

Габион – полая конструкция различной формы из сетчатого материала, применяемая для укрепления крутых склонов и берегов рек, участков, которые подвержены оползням.

Габионы разработаны специально с учётом удобства доставки и быстрого наполнения с помощью ковшовых погрузчиков и вручную. Большой объём, прочная конструкция и скорость возведения выгодно отличают их от простых мешков с песком.

4. Минометные подразделения горной мотострелковой бригады ЮВО в Карачаево-Черкесии отработали десантирование по-штурмовому из вертолетов Ми-8АМТШ и заблокировали условного противника в ущелье Кавказского хребта на полигоне Кобу-Баши.

В учебном бою мотострелков поддержала огнем армейская авиация.

К мероприятиям были привлечены подразделения разведки, а также вьючный транспортный взвод.

Лошади доставили минометы «Поднос» на одну из высот Кавказского хребта, откуда в дальнейшем велся прицельный огонь по живой силе и легкобронированным целям условного противника.

Корректирование огня обеспечили расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Всего к учениям было привлечено около 600 военнослужащих ЮВО, задействовано более 100 единиц военной техники, а также пара ударных вертолетов Ми-35М.

5. Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне провели боевые стрельбы на общевойсковых полигонах Калиновский и Гвардеец.

В ходе занятий военнослужащие отработали ведение огня из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также стрелкового оружия.

Особое внимание в ходе занятий было уделено отработке боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнения индивидуальных и групповых нормативов.

На учебные мероприятия было привлечено около 1,3 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне провели боевые стрельбы на общевойсковых полигонах Калиновский и Гвардеец.

В ходе занятий военнослужащие отработали ведение огня из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также стрелкового оружия.

Особое внимание в ходе занятий было уделено отработке боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнения индивидуальных и групповых нормативов.

На учебные мероприятия было привлечено около 1,3 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.

6. В ЮВО в Северной Осетии на базе Учебного центра военной полиции завершился специальный сбор с начальниками отделений гарнизонной службы военных комендатур гарнизонов ВС РФ.

В сборе, который проводился впервые, приняло участие 105 военнослужащих военной полиции.

Начальники отделений гарнизонной службы военных комендатур провели тренировки по отработке практических действий при задержании «нарушителей» без применения стрелкового вооружения, в ситуациях, моделирующих агрессивное поведение задерживаемых лиц с практическим применением оружия нелетального действия, недавно поступившего на вооружение подразделений военной полиции. Военные полицейские с использованием специального бесствольного комплекса «Оса» поразили мишени, имитирующие условных террористов.

Также начальникам военных комендатур были доведены единые требования проведения в гарнизонах памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конце сбора лучшие начальники отделений гарнизонной службы военных комендатур были награждены ведомственными знаками отличия Минобороны России.

7. Подразделения спецназа ЮВО приступили к выполнению ночных прыжков с парашютом в составе разведывательных групп с использованием комплекса разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».

В ходе выполнения упражнений воздушно-десантной подготовки военнослужащие отработают десантирование из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», а также ориентирование на местности и совершение марш-бросков на расстояния свыше 20 км.

Всего в рамках занятий по десантной подготовке в подразделениях спецназа будет проведено свыше 5,5 тыс. прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет» и «Арбалет-2», что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 10%.

Прежде чем совершить прыжки с парашютом, бойцы спецназа прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны все возможные действия парашютиста в воздухе, а также при приземлении на различные препятствия.

Также с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки.

8. Расчеты новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» 58-й общевойсковой армии ЮВО завершили обучение и провели практические пуски на полигоне в Астраханской области.

Зенитчики провели пуски из ЗРК «Бук М3» по высотным скоростным целям, имитирующим налет оперативно-тактической авиации противника. Всего было поражено около 10 целей.

Для создания мишенной обстановки применялись высотные скоростные цели-ракеты типа «Саман», выпущенные на удалении свыше 100 км. Боевые стрельбы прошли в штатном режиме, были проверены все системы комплексов на работоспособность в условиях применения на разных высотах от низколетящих до высотных (до 16 тыс. метров), с разными типами целей в условиях подавления средств РЛС.

После проведения практических пусков личный состав и военная техника комбинированным способом совершит марш в пункт постоянной дислокации в Северной Осетии. Всего военный эшелон пройдет по железной дороге около 1 тыс. километров.

9. На полигоне Капустин Яр в Астраханской области военнослужащие ракетного соединения Южного военного округа выполнили электронный пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Пуск ракеты осуществлен на дальность более 200 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на «отлично».

Проведение учебного пуска является этапом подготовки к реальному пуску ракеты, в рамках лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО.

10. Выпускники военных учебных центров в составе танковых подразделений 58-й общевойсковой армии ЮВО впервые отработали в ночное время тактику «танковой карусели» в горах Северной Осетии на полигоне Тарское.

В ночных боевых стрельбах приняло участие более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А.

В ходе выполнения упражнения первый танк выполнял стрельбу с места, экипаж второго в это время загружал боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимал позицию для стрельбы с места. При этом сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка были неизвестны. Огонь велся экипажами танков беспрерывно по мишеням в движении.

Подобная меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажей оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевых задач. За счёт сокращения времени показа мишеней.

11. Подразделения специального назначения ЮВО приступили к выполнению прыжков с парашютом в составе разведывательных групп.

В ходе воздушно-десантной подготовки военнослужащие отработают десантирование из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» и Ми-35М, а также ориентирование на местности и совершение марш-бросков на расстояния свыше 20 км.

Всего в рамках занятий по десантной подготовке в подразделениях спецназа будет проведено свыше 5 тыс. прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет-2».

Ранее бойцы спецназа прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны все возможные действия парашютиста в воздухе, в том числе и при приземлении на различные препятствия.

Также с военнослужащими ЮВО будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки приземления.

12. Военнослужащие ракетного соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, в ходе полевого выхода уничтожили командные пункты и средства ПВО условного противника на полигоне Серноводский в Ставропольском крае.

Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов.

Получив координаты, ракетчики уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет на удалении несколько сотен километров.

Ракетчики также многократно отработали смену стартовых позиций, отражение нападения условной диверсионно-разведывательные группы.

На занятиях было задействовано более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

Всего к лагерному сбору ракетных войск и артиллерии на Северном Кавказе привлечено более 4 тыс. военнослужащих и около 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Лагерный сбор артиллеристов 58-й общевойсковой армии продлится до 27 марта.

13. На автодроме и танкодроме полигона Николо-Александровский ЮВО в Ставропольском крае водители автомобилей и механики-водители гусеничной техники отработали нормативы по вождению автобронетехники в экстремальных условиях авиационной атаки условного противника.

Водители преодолели различные препятствия и заграждения на бронеавтомобилях КамАЗ, «Урал», УАЗ и танках Т-72Б3, стоящих на вооружении в частях и соединениях армии, выполнили упражнения по вождению и буксированию полуприцепов в ограниченных проездах.

Занятия проводятся в рамках боевой подготовки и позволяют выявить лучших водителей для дальнейшего участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли».

Кроме того, военные водители отработали навыки управления техникой при нанесении авиационных ударов и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В ходе занятий водители танков выполнили приемы маневрирования на скоростной трассе, совершили прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнили повороты и развороты различной сложности.

В последующем пройдут занятия по преодолению оврагов, искусственных и естественных препятствий. На протяжении всего маршрута трасы подразделение разведки будет имитировать условия, приближенные к реальному бою, используя при этом дымовые гранаты, взрыв пакеты и холостые патроны.

Всего в практических занятиях по вождению принимают участие около 1тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 300 единиц техники.

14. В соединениях и воинских частях 49 армии Южного военного округа в Ставропольском крае и на Кубани состоялись масштабные тренировки подразделений противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В ходе практической части занятий были выполнены задачи по организации противодиверсионных действий, блокированию и ликвидации условных диверсантов, оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач.

Военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали порядок действий при отражении попыток нападения на военные объекты.

При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, а также задействованы бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», современные бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3.

Помимо этого, личный состав штурмовых групп выполнил эвакуацию условно раненых военнослужащих, мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач.

К участию в тренировках было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц боевой, специальной и автомобильной техники.

Подобные тренировки позволяют повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию диверсионным действиям.