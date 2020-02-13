Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в среду, 25 марта, совершил длительный полет вблизи границ оккупированного Крыма и России на Черном море.

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, пишет Интерфакс.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки с позывным FLOUR11, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма. Полет осуществлялся на высоте около 8,6 тыс. метров над международными водами Черного моря. Временами самолет, способный вести разведку на большую глубину территории противника, приближался к российским берегам на расстояние 50-60 км. Перед подлетом к "российским рубежам" он был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком для увеличения продолжительности выполнения задания.

Полет осуществлялся на фоне захода 23 марта в Черное море Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), в состав которой входят фрегаты Канады (HMCS Fredericton (FFH 337)), Италии (Virginio Fasan (F 591)) и Турции (TCG Salihreis (F 246)). К группировке также присоединился румынский фрегат Regina Maria. По сообщению Военно-морского командования НАТО, корабельная группировка проведет учения с ВМС Грузии, а также посетит в начале апреля с визитом грузинский порт Поти.

Как сообщали в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные корабли начали слежение за действиями фрегатов Италии и Канады сразу после их захода в акваторию Черного моря.

"Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО "Вирджинио Фазан" ВМС Италии и фрегата "Фредериктон" ВМС Канады, зашедших в 13:00 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря", - говорилось в сообщении Национального центра.