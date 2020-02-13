Самолет ВВС США провел разведку вблизи оккупированного Крыма

20:40 25.03.2020   Крым

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в среду, 25 марта, совершил длительный полет вблизи границ оккупированного Крыма и России на Черном море.

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, пишет Интерфакс.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки с позывным FLOUR11, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма. Полет осуществлялся на высоте около 8,6 тыс. метров над международными водами Черного моря. Временами самолет, способный вести разведку на большую глубину территории противника, приближался к российским берегам на расстояние 50-60 км. Перед подлетом к "российским рубежам" он был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком для увеличения продолжительности выполнения задания.

Полет осуществлялся на фоне захода 23 марта в Черное море Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), в состав которой входят фрегаты Канады (HMCS Fredericton (FFH 337)), Италии (Virginio Fasan (F 591)) и Турции (TCG Salihreis (F 246)). К группировке также присоединился румынский фрегат Regina Maria. По сообщению Военно-морского командования НАТО, корабельная группировка проведет учения с ВМС Грузии, а также посетит в начале апреля с визитом грузинский порт Поти.

Как сообщали в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные корабли начали слежение за действиями фрегатов Италии и Канады сразу после их захода в акваторию Черного моря.

"Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО "Вирджинио Фазан" ВМС Италии и фрегата "Фредериктон" ВМС Канады, зашедших в 13:00 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря", - говорилось в сообщении Национального центра.



Ще на цю тему:

16:15 20.03.2020
Американский аэроразведчик прощупал ПВО оккупантов на оккупированном Крымском полуострове
11:01 28.02.2020
В небе над Чёрным морем становится тесно – растёт концентрация разведывательных бортов США И РФ
14:21 21.02.2020
Разведывательный дрон ВВС США замечен у побережья оккупированного Крыма
20:15 19.02.2020
ВВС США провели разведку побережья Кавказа и оккупированного Крыма
11:01 13.02.2020
Американский воздушный шпион проводит разведку в районе оккупированного Крыма / Карта
15:21 07.02.2020
Военный дрон американцев проводит разведку в районе оккупированного Крыма
20:50 29.01.2020
Самолёты-разведчики ВВС США проводят сбор данных о работе радиоэлектронных средств ЧФ России / Фото
19:35 28.01.2020
Боинг ВМС США провел мониторинг черноморского побережья России
10:27 24.01.2020
Два самолета и беспилотник ВВС США провели многочасовую разведку у берегов оккупированного Крыма
14:21 22.01.2020
Воздушный разведчик ВВС США проводит очередную миссию вблизи оккупированного Крыма
14:15 21.01.2020
Генсек НАТО розповів про дрон, здатний бачити на 200 км вглиб РФ і контролювати Крим
13:17 20.01.2020
Американський розвідник розпочав обліт окупованого Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:20 25.03.2020
ЮВО: Российские снайперы проходят курс спецподготовки в горах Абхазии
11:41 24.03.2020
С сегодняшнего дня в Грузии прекращено междугороднее передвижение на автобусах, микроавтобусах и поездах
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
08:45 24.03.2020
У Брюсселі звинуватили Додона у брехні, спрямованій проти ЄС
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 26.03.2020
У Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 840
11:41 26.03.2020
80% російської допомоги Італії марні для боротьби з COVID-19 - La Stampa
10:41 26.03.2020
Росія закликає Захід скасувати санкції: Рабинович пояснив, чому цього не станеться
21:00 25.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24, 25 марта
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
20:00 25.03.2020
Туреччина завершила розслідування вбивства Хашоггі - Інтерпол шукатиме 20 осіб
18:00 25.03.2020
Турция построит для Индии пять кораблей обеспечения
16:45 24.03.2020
У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500
13:30 24.03.2020
В ЄС поки не дійшли згоди щодо нової військово-морської операції в Середземномор’ї
Всі новини країни
Украина Украина
15:21 26.03.2020
«Балы» и «Бастионы» оккупантов нанесли ракетные удары по морским целям
15:01 26.03.2020
В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами /Фото
14:21 26.03.2020
МАУ скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня
13:21 26.03.2020
Країни Великої Сімки обговорили питання України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд