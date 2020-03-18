Прокуратура АРК і кримський главк Нацполіції повідомили про підозру Михайлу Чалому - одному з організаторів захоплення влади в Севастополі в лютому-березні 2014 року, керівнику силового блоку «координаційної ради" «народного мера» Севастополя Олексія Чалого .

Його підозрюють у створенні не передбачених законом збройного формування - «Самооборони Севастополя». Про це Центру журналістських розслідувань повідомили в ГУ Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі.

Михайла Чалого підозрюють у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 260 Кримінального кодексу України, – Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, діяння, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Крім того, Михайла Чалого оголошено у розшук.

«Чалий Михайло Михайлович протягом лютого-березня 2014 року, будучи учасником незаконного збройного формування так званої «Самооборони Севастополя», став координатором штабу по «безпеці проведення референдуму», – повідомили в главку Нацполіції.

Михайло Чалий – громадянин РФ, капітан 2-го рангу ВМФ РФ. Після виходу в запас працював у групі компаній «Таврида Електрик», що належить його брату Олексію Чалому.

Під час російської окупації Криму та Севастополя в лютому-березні 2014 року Михайло Чалий очолював силовий блок так званої «Координаційної ради забезпечення життєдіяльності Севастополя», яку очолював Олексій Чалий, проголошений на проросійському мітингу 23 лютого 2014 року «народним губернатором Севастополя».

Журналістське розслідування ЦЖР «Шуцмани Путіна» встановило, що Михайло Чалий ще в січні 2014 року створював та координував діяльність НЗФ, що переслідували українських активістів «Євромайдану Севастополя», проводили незаконні обшуки та затриманнями громадян України.

25-26 лютого 2014 року Чалий організував облаштування незаконних блокпостів на адмінкордоні між Кримом та Херсонською областю, забезпечував виконання завдань, поставлених командуванням Чорноморського флоту та Південного військового округу РФ із захоплення військових частин та кораблів ВМСУ, бійцями підрозділів НЗФ. За власними свідченнями, схиляв українських військовослужбовців до порушення присяги та державної зради, здійснював їх підкуп та тиск на членів сімей офіцерів ВМСУ.