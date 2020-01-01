Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня
|16:16 25.03.2020
|Украина
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.
Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Режим надзвичайної ситуації запроваджений по всій території України на 30 днів. Таке рішення щойно ухвалили на засіданні Кабінету міністрів. Крім того, у режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня", - повідомив Шмигаль у Telegram.
З його слів, додатково до цього рішення Кабмін постановив:
- належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
- залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
- усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
- надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.
Додамо, раніше режим НС було введено на території низки областей, на тлі поширення коронавірусу.
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