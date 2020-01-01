Президент России Владимир Путин заявил о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Об этом он сообщил в ходе обращения к жителям России, пишет Крыминформ.

«Сейчас стоит задача максимально снизить риски. Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной даты – 22 апреля. Вы знаете, насколько я серьезно к этому отношусь и, конечно, попрошу вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу. Однако абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование надо перенести на более позднюю дату», – сказал Путин.

Президент уточнил, что новую дату голосования будут определять исходя из развития ситуации и рекомендации врачей, специалистов.

Путин инициировал внесение поправок в Конституцию во время своего послания Федеральному Собранию. Для их вступления в силу необходимо одобрение граждан России в ходе голосования. Оно должно было пройти 22 апреля.