В России заявили о переносе даты голосования по поправкам к Конституции
|19:45 25.03.2020
|Россия
Президент России Владимир Путин заявил о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Об этом он сообщил в ходе обращения к жителям России, пишет Крыминформ.
«Сейчас стоит задача максимально снизить риски. Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной даты – 22 апреля. Вы знаете, насколько я серьезно к этому отношусь и, конечно, попрошу вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу. Однако абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование надо перенести на более позднюю дату», – сказал Путин.
Президент уточнил, что новую дату голосования будут определять исходя из развития ситуации и рекомендации врачей, специалистов.
Путин инициировал внесение поправок в Конституцию во время своего послания Федеральному Собранию. Для их вступления в силу необходимо одобрение граждан России в ходе голосования. Оно должно было пройти 22 апреля.