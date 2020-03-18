Экипажи вертолетов Черноморского флота отработали взлет и посадку на фрегат в Средиземном море
|19:30 25.03.2020
|Крым
В акватории Средиземного моря экипажи вертолета Ка-27 выполнили плановые практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Григорович», который выполняет задачи в составе отряда кораблей в дальней оперативной зоне.
В соответствии с полётным заданием вертолётчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем фрегата отработали на переходе морем задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля, как на ходу, так и при стоянке на якоре, в различное время суток, пишет пресс-служба Минобороны России.
Одновременно с целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов.
В ходе тренировки экипажи вертолёта совершили порядка 10 взлетов и посадок на палубу фрегата «Адмирал Григорович».
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