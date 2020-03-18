В среду, 25 марта, подконтрольный России Верховный суд Крыма отказался удовлетворить апелляционную жалобу Зелихи Абхаировой на постановление подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя об отказе в удовлетворении жалобы на отказ в свидании с сыном Арсеном Абхаировым.

Абхаиров содержится в российском СИЗО по Красногвардейскому «делу Хизб ут Тахрир». Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», передает Крым.Реалии.

Как рассказал адвокат Эдем Семедляев, заседание суда состоялось без Абхаировой, ее долгое время не хотели пускать в зал суда. После требований адвоката женщину пустили в суд, но заседание уже закончилось.

«Нам сказали, что отказано в нашей апелляционной жалобе. Самого Абхаирова Арсена не включали даже по видеоконференцсвязи из СИЗО Ростова-на Дону», – отметил Семедляев.

Ранее сообщалось, что Абхаиров получил судебное разрешение на телефонные звонки близким родственникам, которое администрация СИЗО ему не давала долгое время.

У фигуранта красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Абхаирова во время содержания в следственном изоляторе российского Ростова-на-Дону ухудшается состояние здоровья. У него крошатся зубы, а стоматологическую помощь никто не оказывает, рассказала его жена Азизе Абхаирова.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону (Россия) 29 января начал рассмотрение дела фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» ​Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по существу.

В декабре 2019 года суд в России продлил на полгода арест фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» – до 13 июня 2020 года.

В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ России в Симферополе увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

ФСБ России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».​.