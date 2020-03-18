"Суд" в Крыму отклонил жалобу на отказ в свидании матери с сыном в СИЗО

19:00 25.03.2020   Крым

В среду, 25 марта, подконтрольный России Верховный суд Крыма отказался удовлетворить апелляционную жалобу Зелихи Абхаировой на постановление подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя об отказе в удовлетворении жалобы на отказ в свидании с сыном Арсеном Абхаировым.

Абхаиров содержится в российском СИЗО по Красногвардейскому «делу Хизб ут Тахрир». Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», передает Крым.Реалии.

Как рассказал адвокат Эдем Семедляев, заседание суда состоялось без Абхаировой, ее долгое время не хотели пускать в зал суда. После требований адвоката женщину пустили в суд, но заседание уже закончилось.

«Нам сказали, что отказано в нашей апелляционной жалобе. Самого Абхаирова Арсена не включали даже по видеоконференцсвязи из СИЗО Ростова-на Дону», – отметил Семедляев.

Ранее сообщалось, что Абхаиров получил судебное разрешение на телефонные звонки близким родственникам, которое администрация СИЗО ему не давала долгое время.

У фигуранта красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Абхаирова во время содержания в следственном изоляторе российского Ростова-на-Дону ухудшается состояние здоровья. У него крошатся зубы, а стоматологическую помощь никто не оказывает, рассказала его жена Азизе Абхаирова.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону (Россия) 29 января начал рассмотрение дела фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» ​Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по существу.

В декабре 2019 года суд в России продлил на полгода арест фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» – до 13 июня 2020 года.

В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ России в Симферополе увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

ФСБ России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».​.



Ще на цю тему:

12:01 26.03.2020
Суд залишив під арештом фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва
08:41 26.03.2020
Окупанти продовжили арешт 21 кримському татарину
13:00 25.03.2020
Справа "Хізб ут-Тахрір": 18 фігурантам продовжили арешт
12:40 25.03.2020
Ассоциация украинцев Ирландии поможет финансово семьям жертв репрессий в Крыму
10:00 25.03.2020
Міжнародні організації вимагають надати медичну допомогу політв’язню Мустафаєву
15:15 24.03.2020
Масові обшуки і затримання в Бахчисараї: висунули звинувачення громадянському журналісту
15:01 24.03.2020
Фигурантам симферопольского «дела о терроризме» продлили арест
10:01 24.03.2020
Шістьом фігурантам сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” продовжили арешт
09:01 24.03.2020
Денісова відреагувала на відкриття Росією справи проти голови Меджлісу Чубарова
08:15 24.03.2020
Окупанти у Криму відкрили чергову справу через "заклики до тероризму"
08:01 24.03.2020
Слідком РФ відкрив справу проти Чубарова
16:20 23.03.2020
Осужденного по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчанина помещают в ШИЗО
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:20 25.03.2020
ЮВО: Российские снайперы проходят курс спецподготовки в горах Абхазии
11:41 24.03.2020
С сегодняшнего дня в Грузии прекращено междугороднее передвижение на автобусах, микроавтобусах и поездах
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
08:45 24.03.2020
У Брюсселі звинуватили Додона у брехні, спрямованій проти ЄС
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 26.03.2020
У Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 840
11:41 26.03.2020
80% російської допомоги Італії марні для боротьби з COVID-19 - La Stampa
10:41 26.03.2020
Росія закликає Захід скасувати санкції: Рабинович пояснив, чому цього не станеться
21:00 25.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24, 25 марта
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
20:00 25.03.2020
Туреччина завершила розслідування вбивства Хашоггі - Інтерпол шукатиме 20 осіб
18:00 25.03.2020
Турция построит для Индии пять кораблей обеспечения
16:45 24.03.2020
У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500
13:30 24.03.2020
В ЄС поки не дійшли згоди щодо нової військово-морської операції в Середземномор’ї
Всі новини країни
Украина Украина
15:21 26.03.2020
«Балы» и «Бастионы» оккупантов нанесли ракетные удары по морским целям
15:01 26.03.2020
В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами /Фото
14:21 26.03.2020
МАУ скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня
13:21 26.03.2020
Країни Великої Сімки обговорили питання України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд