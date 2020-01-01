Турция построит для Индии пять кораблей обеспечения

18:00 25.03.2020   Турция

Индийская компания Hindustan Shipyard Limited заключила с консорциумом из пяти турецких верфей контракт на проектирование и постройку пяти 45000-тонных кораблей обеспечения. 

В объединение турецких верфей вошли: Anadolu Shipyard, Istanbul Shipyard, Sedef Shipyard, Sefine Shipyard и Selah Shipyard, сообщает Sudostroenie.info.

Резка стали для головного судна FSV может начаться к концу 2020 года, а непосредственная передача заказчику в лице ВМС Индии состоится в 2024 году. Оставшиеся 4 судна будут переданы с 10-месячным интервалом. Коррективы может внести лишь пандемия коронавируса (COVID-19).
 
Будущие суда предполагается использовать для пополнения запасов в море и снабжения авианосной ударной группы, что позволит индийским ВМС расширить присутствие в регионе Индийского океана.

Стоимость контракта может составить около 2,1 млрд долларов



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