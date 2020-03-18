В ответ на заход в Черное море фрегатов ВМС Италии и Канады «национальный центр управления обороны РФ» дал команду флоту оккупантов начать слежку за кораблями НАТО.

Об этом сообщает ТАСС.

«Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии и фрегата Fredericton ВМС Канады, зашедших в 13 часов 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря», — заявили оккупанты.

Напоминаем, что боевые корабли ВМС Италии и Канады уже осуществляли заход в Черное море в мае-июне 2019 года. Они принимали участие в многонациональных и национальных учениях: Saber Guardian — 2019, Shabla-2019, Strike Back — 2019 и Swift Response — 2019.